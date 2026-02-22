Κουβανοί σύμβουλοι ασφαλείας και γιατροί έχουν εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες αντιμετωπίζει έντονη πίεση από την Ουάσινγκτον να διαλύσει τη συμμαχία με την Αβάνα, σύμφωνα με 11 πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και επικαλείται το Reuters.

Μια πηγή κοντά στο κυβερνών κόμμα της Βενεζουέλας ανέφερε ότι οι Κουβανοί αποχώρησαν κατόπιν εντολής της Ροντρίγκες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει αναθέσει την προστασία της σε Bενεζουελάνους σωματοφύλακες, σύμφωνα με τέσσερις από τις πηγές, σε αντίθεση με τον απαχθέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο και τον προκάτοχό του, Ούγκο Τσάβες, οι οποίοι βασίζονταν σε ελίτ κουβανικές δυνάμεις.

Cuban security advisers and doctors are leaving #Venezuela as US pressure mounts, with interim president Delcy Rodriguez replacing Cuban forces with Venezuelan bodyguards – a potential shift in the long-standing Caracas-Havana alliance? pic.twitter.com/M6oKhmD1CX — Defence24com (@Defence24eng) February 22, 2026

Τριάντα δύο Κουβανοί είχαν σκοτωθεί στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, 32 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην αμερικανική στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ απήγαγαν τον Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Αυτοί οι στρατιώτες και σωματοφύλακες ήταν μέρος μιας εκτεταμένης συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Καράκας και Αβάνας που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, στην οποία Κουβανοί πράκτορες πληροφοριών ενσωματώθηκαν σε ολόκληρο τον στρατό και στην ισχυρή μονάδα αντικατασκοπείας DGCIM της Βενεζουέλας.

«Η επιρροή της Κούβας ήταν απολύτως απαραίτητη» για την επιβίωση της κυβέρνησης Τσάβες, δήλωσε ο Αλεχάντρο Βελάσκο, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και ειδικός σε θέματα Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, ορισμένοι Κουβανοί σύμβουλοι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στην DGCIM.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι Κουβανοί γιατροί και σύμβουλοι ασφαλείας έχουν επιστρέψει από τη Βενεζουέλα στην Κούβα με πτήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι άλλες πηγές δεν ήταν σαφείς ως προς το αν οι Κουβανοί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν κατ’ εντολή της νέας ηγεσίας της Βενεζουέλας, αποχώρησαν με δική τους πρωτοβουλία ή κλήθηκαν να επιστρέψουν στην Αβάνα.

Το Reuters επισημαίνει ότι η απόφαση να απομακρυνθούν οι Κουβανοί από την προεδρική φρουρά και τη μονάδα αντικατασκοπείας δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως.