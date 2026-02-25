Τέσσερα άτομα που ταξίδευαν με ένα ταχύπλοο σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ σκοτώθηκαν και έξι άλλα τραυματίστηκαν από την κουβανική ακτοφυλακή την Τετάρτη, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ένα περιπολικό σκάφος της Συνοριακής Φρουράς με πέντε μέλη πληρώματος προσέγγισε το ταχύπλοο σκάφος για ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος άνοιξαν πρώτα πυρ, τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού περιπολικού σκάφους, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να ανταποδώσουν τα πυρά.

«Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης… από την πλευρά των επιβαινόντων του ξένου σκάφους, τέσσερις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το σκάφος εντοπίστηκε εντός των κουβανικών χωρικών υδάτων, αφού εισήλθε σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου βορειοανατολικά του καναλιού Ελ Πίνο στην περιοχή Κάγιο Φαλκόνες, που ανήκει στον δήμο Κοραλίγιο της επαρχίας Βίλα Κλάρα. Το σκάφος ήταν νηολογημένο στη Φλόριντα με τον αριθμό FL7726SH. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή τον Λευκό Οίκο.

Τι αναφέρει η Κούβα για το συμβάν μέσω του υπουργείου Εσωτερικών

«Το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 2026, εντοπίστηκε ένα ταχύπλοο σκάφος που παραβίαζε τα κουβανικά χωρικά ύδατα. Το σκάφος, με αριθμό νηολογίου FL7726SH και νηολογημένο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, πλησίασε έως 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά του καναλιού Ελ Πίνο στην περιοχή Κάγιο Φαλκόνες, που ανήκει στον δήμο Κοραλίγιο της επαρχίας Βίλα Κλάρα.

Όταν μια μονάδα επιφανείας της Συνοριακής Φρουράς του υπουργείου Εσωτερικών, με πέντε μέλη του προσωπικού, πλησίασε το σκάφος για ταυτοποίηση, το πλήρωμα του ταχύπλοου σκάφους που παραβίασε τα όρια άνοιξε πυρ κατά του κουβανικού προσωπικού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του διοικητή του κουβανού σκάφους.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, τέσσερις επιτιθέμενοι στο ξένο σκάφος σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν και έλαβαν ιατρική βοήθεια.

Εν όψει των τρεχουσών προκλήσεων, η Κούβα επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα, με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κουβανικού κράτους για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα».