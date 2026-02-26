Η Κούβα δήλωσε την Τετάρτη ότι τα 10 άτομα που επέβαιναν σε ένα ταχύπλοο σκάφος καταγεγραμμένο στις αρχές της Φλόριντας, το οποίο εισέβαλε στα κουβανικά ύδατα και άνοιξε πυρ εναντίον κουβανικής περιπολίας της ακτοφυλακής, ήταν οπλισμένα με τουφέκια και είχαν σκοπό να διεισδύσουν στην χώρα με «τρομοκρατικές» προθέσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Οι επιβαίνοντες φέρονται να είχαν στην κατοχή τους αυτόματα τυφέκια εφόδου με τηλεσκοπική διόπτρα (όπλο ελεύθερου σκοπευτή δηλαδή), πιστόλια, αλεξίσφαιρα γιλέκα, στολές παραλλαγής και βόμβες μολότοφ. Στην ανακοίνωση του υπουργού, οι 6 τραυματίες και ο ένας νεκρός κατονομάστηκαν, ενώ γίνονται προσπάθειες να γίνουν γνωστές και οι ταυτότητες των άλλων τριών νεκρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό με τους Κουβανούς στρατιώτες και ότι οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τώρα τις δικές τους πληροφορίες για να διαπιστώσουν εάν τα θύματα ήταν Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι. «Διάφορα τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης προσπαθούν επί του παρόντος να εξακριβώσουν λεπτομέρειες της ιστορίας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ακόμη», πρόσθεσε ο κορυφαίος αμερικανός διπλωμάτης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «οι πυροβολισμοί σε ανοιχτή θάλασσα με αυτή τη μορφή είναι εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα»

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμέγιερ, δήλωσε: «Η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι αξιόπιστη και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε αυτούς τους κομμουνιστές ενώπιον της δικαιοσύνης». Έδωσε εντολή στην εισαγγελία να ξεκινήσει έρευνα.

Note from the Ministry of the Interior: On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

Τι δήλωσαν πριν λίγο τα μέσα ενημέρωσης για το περιστατικό στην Κούβα

Στην ενημέρωση που έδωσε η κουβανική κυβέρνηση αναφέρεται πως οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν Κουβανοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι αρχές έχουν κρατήσει και συλλάβει μέχρι στιγμής τουλάχιστον έναν ύποπτο για το περιστατικό με το ταχύπλοο σκάφος.

Όλοι περιγράφονται ως Κουβανοί υπήκοοι που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ οι δύο από τους τραυματίες κρατουμένους «περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο τρομοκρατών της Κούβας, σύμφωνα με την απόφαση 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την κουβανική νομοθεσία».

Αναφορές αναφέρουν ότι 10 άτομα που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος νηολογημένο στη Φλόριντα ήταν οπλισμένα και είχαν «τρομοκρατικές» προθέσεις. Η Κούβα δεν αναγνωρίζει πως ο σκοπός των επιβαινόντων ήταν να φέρουν κουβανούς συγγενείς τους στις ΗΠΑ, όπως υπονοήσαν αμερικάνικα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα ένας ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους New York Times ότι το σκάφος που εμπλέκεται ήταν ένα αμερικανικό πολιτικό σκάφος. Ανήκε σε μια νηοπομπή που είχε ως σκοπό να μεταφέρει συγγενείς από την Κούβα.