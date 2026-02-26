newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 04:45

Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Η Κούβα δήλωσε την Τετάρτη ότι τα 10 άτομα που επέβαιναν σε ένα ταχύπλοο σκάφος καταγεγραμμένο στις αρχές της Φλόριντας, το οποίο εισέβαλε στα κουβανικά ύδατα και άνοιξε πυρ εναντίον κουβανικής περιπολίας της ακτοφυλακής, ήταν οπλισμένα με τουφέκια και είχαν  σκοπό να διεισδύσουν στην χώρα με «τρομοκρατικές» προθέσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Οι επιβαίνοντες φέρονται να είχαν στην κατοχή τους αυτόματα τυφέκια εφόδου με τηλεσκοπική διόπτρα (όπλο ελεύθερου σκοπευτή δηλαδή), πιστόλια, αλεξίσφαιρα γιλέκα, στολές παραλλαγής και βόμβες μολότοφ. Στην ανακοίνωση του υπουργού, οι 6 τραυματίες και ο ένας νεκρός κατονομάστηκαν, ενώ γίνονται προσπάθειες να γίνουν γνωστές και οι ταυτότητες των άλλων τριών νεκρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό με τους Κουβανούς στρατιώτες και ότι οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τώρα τις δικές τους πληροφορίες για να διαπιστώσουν εάν τα θύματα ήταν Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι. «Διάφορα τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης προσπαθούν επί του παρόντος να εξακριβώσουν λεπτομέρειες της ιστορίας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ακόμη», πρόσθεσε ο κορυφαίος αμερικανός διπλωμάτης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «οι πυροβολισμοί σε ανοιχτή θάλασσα με αυτή τη μορφή είναι εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα»

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμέγιερ, δήλωσε: «Η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι αξιόπιστη και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε αυτούς τους κομμουνιστές ενώπιον της δικαιοσύνης». Έδωσε εντολή στην εισαγγελία να ξεκινήσει έρευνα.

Τι δήλωσαν πριν λίγο τα μέσα ενημέρωσης για το περιστατικό στην Κούβα

Στην ενημέρωση που έδωσε η κουβανική κυβέρνηση αναφέρεται πως οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο ήταν Κουβανοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι αρχές έχουν κρατήσει και συλλάβει μέχρι στιγμής τουλάχιστον έναν ύποπτο για το περιστατικό με το ταχύπλοο σκάφος.

Όλοι περιγράφονται ως Κουβανοί υπήκοοι που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ οι δύο από τους τραυματίες κρατουμένους «περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο τρομοκρατών της Κούβας, σύμφωνα με την απόφαση 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την κουβανική νομοθεσία».

Αναφορές αναφέρουν ότι 10 άτομα που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος νηολογημένο στη Φλόριντα ήταν οπλισμένα και είχαν «τρομοκρατικές» προθέσεις. Η Κούβα δεν αναγνωρίζει πως ο σκοπός των επιβαινόντων ήταν να φέρουν κουβανούς συγγενείς τους στις ΗΠΑ, όπως υπονοήσαν αμερικάνικα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα ένας ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στους New York Times ότι το σκάφος που εμπλέκεται ήταν ένα αμερικανικό πολιτικό σκάφος. Ανήκε σε μια νηοπομπή που είχε ως σκοπό να μεταφέρει συγγενείς από την Κούβα.

Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Κόσμος 25.02.26

Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία

Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ

Σύνταξη
