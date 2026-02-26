Ρωσία – Ζαχάροβα: Επιθετική πρόκληση από πλευράς των ΗΠΑ το περιστατικό με ταχύπλοο κοντά στην Κούβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι το περιστατικό, κοντά στην Κούβα με ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα συνιστά «επιθετική πρόκληση των ΗΠΑ», με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης και την πυροδότηση σύγκρουσης.

Το ταχύπλοο εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε η Αβάνα σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ. Όταν το σκάφος του λιμενικού «πλησίασε για να προχωρήσει σε ταυτοποίηση» οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον των Κουβανών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όπως και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους.

Ζαχάροβα: Επιθετική πρόκληση από πλευράς των ΗΠΑ το περιστατικό με ταχύπλοο κοντά στην Κούβα

«Πρόκειται για μια επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ που στοχεύει στην κλιμάκωση της κατάστασης και στην πυροδότηση σύγκρουσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

Οι σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ διανύουν περίοδο έντασης μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και τη διακοπή του ανεφοδιασμού του νησιού με βενεζουελάνικο πετρέλαιο, μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι ΗΠΑ, που δεν κρύβουν την επιθυμία τους για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, εφαρμόζουν μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Αβάνα, την οποία χαρακτηρίζουν «απειλή» για την εθνική ασφάλειά τους.

Κούβα: Η κυβέρνηση καταγγέλλει απόπειρα «διείσδυσης» ομάδας ενόπλων

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Κούβας κατήγγειλε απόπειρα «διείσδυσης» στη χώρα ομάδας ενόπλων με «τρομοκρατικούς σκοπούς» διά θαλάσσης από τις ΗΠΑ.

«Αποδείχθηκε ότι το ταχύπλοο που εξουδετερώθηκε, εγγεγραμμένο στο νηογνώμονα της Φλόριντας με αριθμό FL7726SH, μετέφερε δέκα ενόπλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις των κρατουμένων, είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας σε ανακοίνωσή του.

«Κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (κοκτέιλ Μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής», σύμφωνα με την ίδια πηγή.