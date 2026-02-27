Μπενίτεθ: «Είχαμε θέληση και πάθος και είδατε τι συνέβη στο τέλος»

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Πλζεν για την επιτυχία της ομάδας του.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια τους παίκτες του και τους εξήρε για την καλή δουλειά στην διαδικασία των πέναλτι

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

Στην πρόκριση: «Ήταν περίπλοκο. Δεν είχε ηττηθεί αυτή η ομάδα στο Europa League. Παλέψαμε, ήμασταν οργανωμένοι αμυντικά, είχαμε θέληση και πάθος και είδατε τι συνέβη στο τέλος».

Στη διαδικασία των πέναλτι: «Το πρώτο κριτήριο ήταν ποιος ήθελε να χτυπήσει πέναλτι, όλοι δούλεψαν σκληρά για να έχουμε όλες τις πληροφορίες, είχαν δουλέψει εξαιρετικά και οι προπονητές τερματοφυλάκων».

Στην 11η πρόκρισή του σε 13 παρουσίες νοκ-άουτ: «Δεν το ήξερα αυτό, αλλά είμαι χαρούμενος. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, πάλεψαν μέχρι τέλους, συγχαίρω και τους τερματοφύλακες και τους προπονητές τερματοφυλάκων, όλοι δούλεψαν και αυτό ήταν το μυστικό στο φινάλε».