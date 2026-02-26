Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών από το 105′ κατάφερε να επικρατήσει με 4-3 στα πέναλτι (1-1κ.α.) της Βικτόρια Πλζεν μέσα στην Τσεχία κι έτσι να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους «16» του Europa League.

Το τελευταίο πέναλτι που «σφράγισε» την πρόκριση της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ πέτυχε ο Πάντοβις, ενώ την πρώτη εκτέλεση των Τσέχων είχε αποκρούσει ο Λαφόν.

Εν συνεχεία παρότι ο Καλάμπρια «μιμήθηκε» τον Μέμιτς που αστόχησε, Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Σβιντέρσκι ευστόχησαν κατά σειρά για να δώσουν την πρόκριση στο τριφύλλι.

Η σειρά των πέναλτι στο Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός.

Μέμιτς Απέκρουσε ο Λαφόν

Καλάμπρια Απέκρουσε ο Βίγκελε

Χροσόφσκι 1-0

Πελίστρι 1-1

Βιζίνσκι 2-1

Τζούριτσιτς 2-2

Σουαρέ άουτ

Σφιντέρσκι 2-3

Βαλέντα 3-3

Πάντοβιτς 3-4

Δείτε παρακάτω βίντεο από τη διαδικασία των πέναλτι

Και τους πανηγυρισμούς των πράσινων.