Πρόκριση στα πέναλτι… Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς για τον Παναθηναϊκό της τελευταίες τριετίας! Αφού για έκτη φορά βρέθηκε στη διαδικασία μετά από την κανονική διάρκεια και την παράταση και προκρίθηκε στις πέντε! 5/6, ένα εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας για το Τριφύλλι και αυτή τη φορά το θύμα του ήταν η Βικτόρια Πλζεν. Το τελικό 1-1 δεν άλλαξε στην ροή των 120 λεπτών και οι παίκτες οδηγήθηκαν στην άσπρη βούλα, όπου οι «πράσινοι» ήταν πιο αποτελεσματικοί από τους Τσέχους και πανηγύρισαν την πρόκριση.

Εκεί ο Λαφόν έπιασε ένα πέναλτι, ο Σουαρέ έχασε το δικό του και με τα εύστοχα χτυπήματα των Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σβιντέρσκι και το τελευταίο του Πάντοβιτς, ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-3, 5-4 στο σύνολο και πέρασε στους «16» του Europa League. Μόνο ο Καλάμπρια έχασε τη δική του εκτέλεση, αλλά μικρή σημασία έχει πλέον.

Ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Παρασκευής θα μάθει τον αντίπαλο του, έναν από τις Μίντιλαντ και Μπέτις. Ελπίζοντας για το καλύτερο και γνωρίζοντας πως μπορεί να προχωρήσει στη διοργάνωση!

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 10ο λεπτό. Ο Τουμπά γέμισε από την άμυνα σε εκτέλεση φάουλ, ο Τεττέη κέρδισε την κεφαλιά από τον Γεμέλκα και έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Ταμπόρδα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα τον Βιέγκελε.

Η Βικτόρια απείλησε σοβαρά στο 21’, με ένα σουτ του αφύλακτου Λαβάλ στην μεγάλη περιοχή που πέρασε άουτ. Η τσεχική ομάδα είχε άλλο ένα σουτ του Τσερβ που κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν και αυτό ήταν. Ο Τεττέη έφυγε στο τετ-α-τετ στο 41’, αλλά ο Γεμάλκα πρόλαβε να τον κόψει πριν αυτόν πλασάρε.

Ο Λαντρά, σκόρερ του 2-2 στην Αθήνα, σούταρε από μακρινή απόσταση στο 62’ και ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του Χροσόφσκι, ο Λαφόν αντέδρασε λάθος και ο Σπάσιλ με κεφαλιά ισοφάρισε.

Στην αντεπίθεση, ο Τεττέη πάσαρε στο ημικύκλιο στον Ρενάτο και αυτός πλάσαρε άουτ. Πέρασε ώρα μέχρι να απειλήσει ξανά το Τριφύλλι, με μία εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες στο 78’. Η Βικτόρια είχε μια καλή στιγμή με ένα σουτ του Αντού στο 83 και μετά οδηγήθηκε στην παράταση.

Το τρίτο ημίχρονο του ματς άρχισε το 93’ με τη σέντρα του Κάτρη και την κεφαλιά του Τεττέη που πέρασε άουτ. Αλλά η παράταση τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο, αφού ο Χάβι που μπήκε στην παράταση, αποβλήθηκε με απ’ ευθείας κόκκινη γιατί σταμάτησε τον Αντού, ο οποίος έφευγε σε θέση για γκολ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, στο 114’ ο Σφιντέρσκι έβγαλε τετ-α-τετ τον Πελίστρι, αλλά αυτός άργησε να πλασάρει και ο Ντουέ τον σταμάτησε. Στην υπόλοιπη διάρκεια δεν υπήρξε κάτι άξιο αναφοράς και οι δύο ομάδες έμειναν άπρακτες.

Ο MVP: Ίνγκασον και Ρενάτο ήταν οι ηγέτες του Παναθηναϊκού, ήταν συγκλονιστικοί και έδωσαν το κάτι παραπάνω στην ομάδα τους.

O ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Χάβι Ερνάντεθ συνεχίζει να απογοητεύει και κατάφερε να αποβληθεί πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ενώ είχε μπει στην αρχή της. Σε κακή κατάσταση, δεν δικαιώνει τον Μπενίτεθ για τη συμπερίληψη του στη λίστα αντί του Κοντούρη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η είσοδος του Αντού κατά τύχη εξαιτίας του τραυματισμού του Γεμέλκα, έκανε τη Βικτόρια πιο επιθετική και της επέτρεψε να γίνει πιο πιεστική και πιο κυριαρχική στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας είχε άλλη μία κακή διαιτησία σε βάρος του Παναθηναϊκού. Τον Ιούλιο στη Γλασκόβη εναντίον της Ρέιντζερς είχε αποβάλλει αδικαιολόγητα τον Βαγιαννίδη και με τη Βικτόρια ήταν εξαιρετικά αυστηρός με την αποβολή του Χάβι Ερνάντεθ. Έκοψε αναίτια τέσσερα πλεονεκτήματα των «πράσινων» για να σφυρίξει φάουλ, ενώ «κιτρίνιζε» πιο εύκολα τους παίκτες του Μπενίτεθ.

VAR: Ο Ντένις Χίγκλερ από την Ολλανδία δεν διόρθωσε τον Ρούμσας στην αποβολή του Ερνάντεθ, συμφωνόντας με την υπόδειξη του.

ΣΚΟΡΕΡ: Σπάσιλ 62’ / Τεττέη 10’

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελε, Ντουέ, Γεμέλκα (46’ λ.τ. Αντού), Σπάσιλ (80’ λ.τ. Σόικα), Σουαρέ, Χροσόφσκι, Τσερβ (79’ Βαλέντα), Λαβάλ (79’ Βύντρα), Μέμιτς, Βισίνσκι, Λαντρά (99’ Λάντρα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91’ Χάβι), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Σάντσες (109’ Σβιντέρσκι), Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Ζαρουρί (46’ Τζούρισιτς), Τεττέη (115’ Πάντοβιτς)