Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Αδράνεια στη άμυνα του «τριφυλλιού» και 1-1 (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει στο 90λεπτο του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το 9ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τεττέη.

Οι Τσέχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 62′, όταν από εκτέλεση κόρνερ ο Λαφόν «χάθηκε», ο στόπερ Τουμπά ήταν πίσω από τον Σπάτσιλ κι έτσι ο τελευταίος με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι ισοφάρισε σε 1-1.

