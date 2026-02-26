Σκόραρε ξανά ο Τεττέη και 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία (vid)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για την ενδιάμεση φάση του Europa League, στον επαναληπτικό του 2-2 του ΟΑΚΑ, με τον Ανδρέα Τεττέη στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης να κάνει το 1-0 για το Τριφύλλι.

Ο Ταμπόρδα «έσπασε» την μπάλα στον Τεττέη, αυτός μπήκε στην περιοχή και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της τσέχικης ομάδας.

Δείτε το γκολ:

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εάν παραμείνει αυτό το σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, η πρόκριση θα πάει στον Παναθηναϊκό.