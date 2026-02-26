Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την αρχική 11άδα με την οποία Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βικτόρια Πλζεν (19:45), στη ρεβάνς του 2-2.
Ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ, θέλει τη νίκη στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν (26/2, 19:45) με στόχο την πρόκριση στους «16» του Europa League.
Γι’ αυτό και ο Ράφα Μπενίτεθ επιλέγει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, και τριάδα στην άμυνα με Κάτρη, Ίνγκασον και Τουμπά.
Από’ κει και πέρα, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα είναι δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα ως μπακ-χαφ, με τους Σάντσες, Μπακασέτα δίδυμο στον άξονα. Ο Τεττέη θα είναι η αιχμή του δόρατος, με τους Ταμπόρδα, Ζαρουρί πίσω του.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
