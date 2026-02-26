Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πρόκριση στο Πλζεν

Στην Τσεχία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς των νοκ-άουτ play offs του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (19:45).

Το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ είχε έρθει 2-2 και πλέον οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για να προκριθούν στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Οι Τσέχοι δεν έχουν χάσει από κανέναν φέτος, στοιχείο που φανερώνει τη δυσκολία του «πράσινου» εγχειρήματος. Παράλληλα, η ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού θα έχει και μεγάλη… εθνική σημασία, στη μάχη της Ελλάδας με την Τσεχία για τη 10η θέση στο ranking της UEFA.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στον τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ωστόσο επέστρεψε στη διάθεσή του ο Πελίστρι.