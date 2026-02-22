ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Προβάδισμα στο Παγκρήτιο με σκόρερ τον Τεττέη (vid)
Με ένα πολύ όμορφο γκολ του Ανδρέα Τεττέη, από ασίστ του Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ απέναντι στον ΟΦΗ μόλις στο 6΄ του παιχνιδιού.
- Έσπασαν φράγματα στον Έβρο - Πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα - Απαγόρευση χρήσης νερού στο Διδυμότειχο
- Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
- «Επαναπροσδιορίζοντας την ύλη»: Νομπελίστας έφτιαξε μηχανή που συλλέγει νερό από τον ξηρό αέρα
- Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Με γκολ από τα… αποδυτήρια ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 22η αγωνιστικής της Super League.
Μόλις στο 6ο λεπτό ο Καλάμπρια βρήκε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων τον Τεττέη και εκείνος με υπέροχη λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο για το 1-0 των «πράσινων».
Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Τεττέη
- Άρης: Η 11άδα των «κιτρινόμαυρων» για το παιχνίδι με την Κηφισιά
- Αταλάντα – Νάπολι 2-1: Ανατροπή και τρίποντο για τους Μπεργκαμάσκι
- LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ 0-1: «Διπλό» με VAR στο 97′
- Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 75-85: Πήραν το ντέρμπι οι φιλοξενούμενες
- ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-2: Με ιταλική υπογραφή το Τριφύλλι επέστρεψε στις νίκες
- «Ανήκω στην Σαουδική Αραβία» – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πανευτυχής στην Αλ Νασρ
- Ιστορικός τίτλος στο Νέο Δελχί και άνοδος στην ATP για τον Στέφανο Σακελλαρίδη (2-1, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις