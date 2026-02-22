ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Προβάδισμα στο Παγκρήτιο με σκόρερ τον Τεττέη (vid)

Με γκολ από τα… αποδυτήρια ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 22η αγωνιστικής της Super League.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Καλάμπρια βρήκε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων τον Τεττέη και εκείνος με υπέροχη λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο για το 1-0 των «πράσινων».

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Τεττέη