Μozzart Sport: «Ανδρέας Τεττέη, η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ»

Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης (19/2) ο Παναθηναϊκός να έμεινε στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, ωστόσο ο Ανδρέας Τεττέη έκανε αισθητή την παρουσία του. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό τόσο με τα δύο γκολ που πέτυχε, όσο και με γενικότερα με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας «Μozzartsport» για τον Έλληνα επιθετικό, η οποία παρομοιάζει την ιστορία του με εκείνη του αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Για το παιχνίδι του Παναθηναϊού οι Σέρβοι αναφέρουν: «Ξεκάθαρο ότι η Βικτόρια ήταν η καλύτερη ομάδα. Τόσο πολύ καλύτερη που έγινε πολύ αλαζονική στο γήπεδο και υποτίμησε τους πράσινους της Αθήνας. Και αυτό δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο, ειδικά αν είσαι… Βικτόρια Πλζεν.

Η τιμωρία ήρθε γρήγορα με τη μορφή του Αντρέας Τέτε, ο οποίος είναι η ελληνική -και φυσικά πολύ χειρότερη- εκδοχή του Λαμίν Τζαμάλ . Γιατί ο Τέτε είναι κι αυτός παιδί μεταναστών, συγκεκριμένα πατέρας από την Γκάνα και μητέρα από τη Σιέρα Λεόνε, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε ως Έλληνας και έχει ήδη φορέσει δύο φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας αγωνιζόμενος στην Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε για 2.200.000 ευρώ, αλλά περίμενε μέχρι τον Ιανουάριο προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο χθες (19/2) και εξελίχθηκε σε ήρωα της πράσινης πλευράς της Αθήνας.

Αρχικά έστειλε με κεφαλιά της μπάλας στα δίχτυα μετά από μια φανταστική σέντρα του Γιώργου Κυριακόπουλου, ενώ στη συνέχεια μετά από σόλο ενέργεια νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα πλασάροντας στην απέναντι γωνία, για την πλήρη ανατροπή του σκορ της αναμέτρησης.

Δεν κράτησε πολύ όμως είναι αλήθεια, γιατί το είπαμε ήδη – η Βικτόρια ήταν η καλύτερη ομάδα. Απλώς υπερβολική αλαζονεία. Όταν είδε ότι θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυστηρά γι’ αυτό, αποφάσισε να σοβαρευτεί. Και ο Τόμας Λάντρα έβγαλε ένα… κανόνι από την τσέπη του και χτύπησε από τα 20 μέτρα τον Λαφόν για το τελικό 2:2.

Δείτε παρακάτω το δημοσίευμα της Μozzartsport» για τον Τεττέη