Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

Σε ηλικία 24 ετών, 8 μηνών και 26 ημερών, ο Ανδρέας Τεττέη έπαιξε το βράδυ της Πέμπτης τα πρώτα του λεπτά μπάλας στην Ευρώπη! Και η ιστορία του… συνεχίζεται. Πρώτα βήματα στη Super League και… όργια με την Κηφισιά, πρώτη αποστολή και πρώτη συμμετοχή με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και έπειτα μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Η δουλειά, η επιμονή, το πείσμα και εν τέλει η πίστη στον εαυτό του, αποδίδουν καρπούς, με τον διεθνή επιθετικό να δείχνει με τα πρώτα βήματά του στα «πράσινα» ότι όχι μόνο ο Παναθηναϊκός θα κάνει… απόσβεση, αλλά ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κανονικό και όχι… θεωρητικό ηγέτη του επί χόρτου, ο οποίος θα συνεχίσει να προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των «μεγάλων» πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Ήδη, εκεί που μετράει, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο -στα νοκ-άουτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου- ο Ανδρέας Τεττέη φρόντισε να δείξει αμέσως ότι… ανήκει. Ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να οδηγήσει τους «πράσινους» στο μέλλον, με την προσωπικότητα, τις ικανότητες και φυσικά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του.

«Όργια» στο ευρω-ντεμπούτο ο Τεττέη

Στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι-οφ του Europa League, ο 24χρονος σέντερ φορ έκανε… τα πάντα. Αναδείχθηκε MVP του αγώνα, με τη γνωστή ιστοσελίδα στατιστικής sofascore, να του βάζει βαθμό 9,4 -με διαφορά τον καλύτερο ανάμεσα σε όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι.

Εντυπωσιακά φυσικά ήταν και τα υπόλοιπα νούμερά του: 2 γκολ σε 3 σουτ στον στόχο (με 0,41 expected goals), 1 μεγάλη χαμένη ευκαιρία, 1 επιτυχημένη ντρίμπλα, 2 επιτυχημένα τάκλιν, 11/17 πάσες (65%) και 2 πάσες-κλειδιά, 40 επαφές με τη μπάλα και 7 κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες. Όλα αυτά σε 78 λεπτά συμμετοχής, πριν τον αντικαταστήσει ο Σφιντέρσκι.

Το heat-map του Τεττέη απέναντι στην Πλζεν

Τα δε γκολ του, το ένα καλύτερο από το άλλο. Στο 31ο λεπτό του αγώνα, ο Τεττέη ισοφάρισε σε 1-1 τους Τσέχους, με κλασική… σεντερφορίσια «καρφωτή» κεφαλιά στην κίνηση.

Στο δεύτερο ημίχρονο πια και συγκεκριμένα το 61ο λεπτό, ο 24χρονος φορ πήρε τη μπάλα σχεδόν στη σέντρα και αφού απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή και με διαγώνιο συρτό σουτ, έγραψε το 2-1 για τους «πράσινους», πετυχαίνοντας σε εκείνο το σημείο μια… σόλο ανατροπή του σκορ.

Ένα δεκάλεπτο νωρίτερα μάλιστα, με το σκορ στο 1-1, ο Τεττέη είχε χάσει και μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία -ξανά με κεφαλιά- αναγκάζοντας τον γκολκίπερ της Πλζεν σε ενστικτώδη επέμβαση πάνω στη γραμμή.

Όπως ήταν κάτι παραπάνω από λογικό, η εμφάνιση του Τεττέη ενθουσίασε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος φυσικά βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη που δείχνει ικανός να σηκώσει το βάρος της φανέλας και να αγωνιστεί βάσει των προσδοκιών και των περιστάσεων.

«Ντύθηκε» Έκι Γκονζάλες ο Τεττέη

Πέρα από την τρομερή εμφάνιση και την εξαιρετική στατιστική του, ο Ανδρέας Τεττέη πέτυχε και κάτι ακόμη σε αυτό το 2-2 του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν. Με τα δύο γκολ που σημείωσε, έγραψε Ιστορία στο «τριφύλλι», αφού έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας που πέτυχε δύο τέρματα στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του.

Ο Ανδρέας Τετέη έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που πετυχαίνει δύο γκολ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ομάδα. Ο πρώτος ήταν ο Έκι Γκονζάλες, στις 14.09.2004 Παναθηναϊκός-Ρόζενμποργκ 2-1 για το Τσάμπιονς Λιγκ. #Panathinaikos pic.twitter.com/yWNRMThT6U — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) February 19, 2026

Ο μοναδικός άλλος που το είχε πετύχει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ήταν ο Αργεντινός, Έκι Γκονζάλες, προ 22 ετών, όταν είχε πετύχει και τα δύο -αμφότερα υπέροχα- γκολ του Παναθηναϊκού στη νίκη με 2-1 επί της Ρόζενμποργκ για το Champions League, στις 14 Σεπτεμβρίου 2004.

Υποψήφιο για γκολ της αγωνιστικής

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το δεύτερο γκολ του Ανδρέα Τεττέη με την Πλζεν είναι και υποψήφιο για γκολ ολόκληρης της αγωνιστικής, όπως επέλεξε η UEFA και ανάρτησε σχετικά στους επίσημους λογαριασμούς του Europa League στα social media. Στην ίδια λίστα είναι και αυτό του πρώην «πράσινου» και νυν παίκτη του ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, κόντρα στη Θέλτα.

😱 Tetteh’s superb solo effort

💫 Son’s curling finish

🏃 Murillo’s mazy run

💥 Jeremejeff’s volley Can you pick a favourite? 😅#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2026

Σημειώνεται πως ο Ανδρέας Τεττέη έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 9 συμμετοχές και 3 γκολ με τον Παναθηναϊκό σε Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Europa League, μετά τη μεταγραφή του στους «πράσινους» τον Ιανουάριο.