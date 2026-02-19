Ο αναιμικός εντός συνόρων Παναθηναϊκός μεταμορφώθηκε στο Europa League και ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει μία νίκη με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης, όμως η Βικτόρια Πλζεν κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία 2-2 από το ΟΑΚΑ. Σε ένα καθόλα μοιρασμένο ματς, οι δύο ομάδες έδειξαν ισοδύναμες και η πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Τσεχία, θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ είχαν σφυγμό, έπαιξαν με θέληση να δώσουν απαντήσεις για τη σφοδρή αμφισβήτηση και κόντρα στους σκληροτράχηλους φιλοξενούμενους, απέδειξαν ότι δεν υστερούν. Η Βικτόρια Πλζεν είχε δεχτεί μόλις τρία γκολ στη League Phase και στο «Σπύρος Λούης» έγραψε παθητικό δύο τερμάτων.

Ένα στοιχείο που είναι ενδεικτικό της εξαιρετικής ανασταλτικής λειτουργίας της και πόσο δύσκολο ήταν το έργο του Τριφυλλιού. Όσο για τον Μπενίτεθ, επέλεξε μία ανορθόδοξη τακτική χωρίς αμυντικό χαφ, αλλά στο τερέν δικαιώθηκε αφού η μεσαία γραμμή του λειτούργησε εύρυθμα. Κυρίως, ο Ισπανός κέρδισε χρόνο και οι παίκτες του αντέδρασαν σε συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης.

Αναμφίβολα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ανδρέας Τεττέη. Ντεμπούτο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με δύο γκολ και με το δεύτερο να μαρτυρά στράικερ σπουδαίας κλάσης. Δυστυχώς, ο Λαντρά στο φινάλε δεν τον άφησε να συνδυάσει τα κατορθώματα του με μία σημαντική νίκη.

Τα πάνω-κάτω ο Τεττέη, τη γκολάρα ο Λαντρά

Το κακό βράδυ φάνηκε από νωρίς για τον Παναθηναϊκό. Στο 11′ ο Πάντοβιτς γύρισε απερίσκεπτα τη μπάλα προς την άμυνα υπό την πίεση του Μέμιτς, ο Ναουάλ έκλεψε και σούταρε εκτός περιοχής, ο Λαφόν απέκρουσε, ο Τσερβ πήρε τη μπάλα και την έστρωσε στον Βισίνσκι και αυτός με νέο σουτ από το ημικύκλιο σκόραρε.

Οι «πράσινοι» αντέδραδαν μετά το χαοτικό ξεκίνημα και ισοφάρισαν στο 31′. Ο Μπακασέτας και ο Κυριακόπουλος έπαιξαν το «ένα-δύο», ο δεύτερος σέντραρε στο πέναλτι και ο Τεττέη με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον 24χρονο στράικερ και το συνδύασε με γκολ!

Στο 51′ ο Ίνγκασον σέντραρε από δεξιά και στο δεύτερο δοκάρι, ο Τεττέη έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Βιέγκελε αυτή τη φορά τον σταμάτησε. Έξι λεπτά αργότερα απείλησε η Βικτόρια, όταν ο Σουαρέ μπήκε από δεξιά στην περιοχή και σούταρε, με τον Λαφόν να αποκρούει με τα πόδια.

Το ΟΑΚΑ πανηγύρισε ξανά στο 61′. Ο Ταμπόρδα έδωσε κάθετα στον Τεττέη, αυτός ντρίμπλαρε εντυπωσιακά τον Σέσιλ και μπήκε στην περιοχή και με διαγώνιο πλασέ, χρίστηκε σκόρερ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι!

Η Βικτόρια Πλζεν βρήκε την ισοφάριση σε ανύποπτη στιγμή… Ο Λάντρα με ένα φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής και ενώ ήταν κλεισμένος, ο Λαφόν δεν μπόρεσε να διώξει τη μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα του για το 2-2.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για το 3-2 στο 90′, όταν ο Μπακασέτας συνδυάστηκε με τον Σβιντέρσκι, όμως το πλασέ του αρχηγού δεν ήταν καλό και κατέληξε άουτ. Η Βικτόρια απάντησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με το μακρινό σουτ του Μέμιτς, αλλά ο Λαφόν ήταν εκεί για να τον σταματήσει.

O MVP: Μακράν του δευτέρου, ο Ανδρέας Τεττέη. Σκόραρε δύο γκολ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, κανένας αντίπαλος δεν μπορούσε να τον σταματήσει και ο Σέσιλ θα βλέπει εφιάλτες για αρκετά βράδια.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μίλος Πάντοβιτς. Μοιραίος στην άμυνα, αφού έχασε τη μπάλα και ακολούθησε το 0-1. Μοιραίος και στην επίθεση, αφού σπατάλησε πολλές συνεργασίες, χάνοντας τη μπάλα και πασάροντας βιαστικά και πρόχειρα.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η Βικτόρια Πλζεν ήταν μπλοκαρισμένη και δεν είχε τρόπο να απειλήσει για την ισοφάριση, αλλά ο Λαντρά με ένα ασύλληπτο σουτ άλλαξε τη μοίρα του ματς και στέρησε από το Τριφύλλι τη νίκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουολς δεν αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δεν διαχειρίστηκε δύσκολη φάση και επέτρεψε τον γρήγορο ρυθμό σφυρίζοντας όσο λιγότερο μπορούσε. Έχασε μερικά φάουλ, αλλά είχε τα ίδια κριτήρια για τις δύο ομάδες.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Άντριου Ντάλας από τη Σκωτία πέρασε ένα ήρεμο ματς και δεν χρειάστηκε να διορθώσει τον συμπατριώτη του στο χορτάρι.

ΣΚΟΡΕΡ: Τεττέη 31′-61′ / Βισίνσκι 11′, Λαντρά 80′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (81′ Χάβι Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Μπακασέτας, Ρενάτο, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (65′ Αντίνο), Πάντοβιτς (65′ Πάντοβιτς), Τεττέη (78′ Σβιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βιέγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Σπάσιλ, Ντόσκι, Βισίνσκι (74′ Σόικα), Χροσόφσκι, Τσερβ (74′ Βαλέντα), Σουαρέ (88′ Αντού), Λαουάλ (58′ Βύντρα), Πανός (58′ Λαντρά)