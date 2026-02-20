Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες της ενδιάμεσης φάσης του Europa League.

«Χ» στο ΟΑΚΑ

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βικτόρια Πλζεν. Δύο γκολ ο Τεττέη (31’, 61’) για τους Πράσινους, από ένα οι Βισίνσκι (11’) και Λάντρα (80’) για τους Τσέχους.

Ήττα για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Τούμπα από την Θέλτα με 2-1. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 2-0 με γκολ των Άσπας (34’) και Σβέντμπεργκ (43’), μείωσε στο 77’ ο Γερεμέγεφ.

Θρίαμβος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Κωνσταντινούπολη, με τους Reds να επικρατούν της Φενερμπαχτσέ με 3-0. Μουρίγιο στο 21’, Ιγκόρ Ζεσούς στο 43’ και Γκιμπς-Γουάιτ στο 51’ τα γκολ για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Ασίστ ο Καρέτσας

Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να έχει ασίστ στο πρώτο γκολ, η Γκενκ επικράτησε εύκολα στο Ζάγκρεμπ της Ντιναμό με 3-1. Δύο γκολ ο Ελ Ουαχντί (21’, 90’), ένα ο Χέινεν (15’) για τους Βέλγους. Ο Μπέλιο (45’) το γκολ για τους Κροάτες.

Προβάδισμα για την Μπολόνια

Η Μπολόνια επικράτησε στη Νορβηγία της Μπραν με 1-0 και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους «16». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κάστρο στο 9’.

«Διπλό» ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε στη Γαλλία της Λιλ με 1-0 και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Το γκολ της νίκης για τους Σέρβους ο Τέμπο Ουτσένα στο 45+1’.

Εντυπωσιακή η Στουτγκάρδη

Η Στουτγκάρδη κέρδισε στη Σκωτία την Σέλτικ με 4-1. Δύο γκολ ο Ελ Κανούς (15’, 28’), από ένα οι Λέβελινγκ (57’) και Τόμας (90+3’) για τη γερμανική ομάδα.

Πήρε το ντέρμπι η Λουντογκόρετς

Η Λουντογκόρετς νίκησε εντός έδρας την Φερεντσβάρος με 2-1. Ντουά (24’) και Σον (67’) τα τέρματα για τους Βούλγαρους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs

26/02 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

26/02 19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

26/02 19:45 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς

26/02 19:45 Στουτγάρδη – Σέλτικ

26/02 22:00 Μπολόνια – Μπραν

26/02 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

26/02 22:00 Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

26/02 22:00 Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε