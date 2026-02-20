Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League - Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των επαναληπτικών.
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες της ενδιάμεσης φάσης του Europa League.
«Χ» στο ΟΑΚΑ
Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βικτόρια Πλζεν. Δύο γκολ ο Τεττέη (31’, 61’) για τους Πράσινους, από ένα οι Βισίνσκι (11’) και Λάντρα (80’) για τους Τσέχους.
Ήττα για τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Τούμπα από την Θέλτα με 2-1. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 2-0 με γκολ των Άσπας (34’) και Σβέντμπεργκ (43’), μείωσε στο 77’ ο Γερεμέγεφ.
Θρίαμβος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ
Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Κωνσταντινούπολη, με τους Reds να επικρατούν της Φενερμπαχτσέ με 3-0. Μουρίγιο στο 21’, Ιγκόρ Ζεσούς στο 43’ και Γκιμπς-Γουάιτ στο 51’ τα γκολ για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα.
Ασίστ ο Καρέτσας
Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να έχει ασίστ στο πρώτο γκολ, η Γκενκ επικράτησε εύκολα στο Ζάγκρεμπ της Ντιναμό με 3-1. Δύο γκολ ο Ελ Ουαχντί (21’, 90’), ένα ο Χέινεν (15’) για τους Βέλγους. Ο Μπέλιο (45’) το γκολ για τους Κροάτες.
Προβάδισμα για την Μπολόνια
Η Μπολόνια επικράτησε στη Νορβηγία της Μπραν με 1-0 και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους «16». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κάστρο στο 9’.
«Διπλό» ο Ερυθρός Αστέρας
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε στη Γαλλία της Λιλ με 1-0 και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Το γκολ της νίκης για τους Σέρβους ο Τέμπο Ουτσένα στο 45+1’.
Εντυπωσιακή η Στουτγκάρδη
Η Στουτγκάρδη κέρδισε στη Σκωτία την Σέλτικ με 4-1. Δύο γκολ ο Ελ Κανούς (15’, 28’), από ένα οι Λέβελινγκ (57’) και Τόμας (90+3’) για τη γερμανική ομάδα.
Πήρε το ντέρμπι η Λουντογκόρετς
Η Λουντογκόρετς νίκησε εντός έδρας την Φερεντσβάρος με 2-1. Ντουά (24’) και Σον (67’) τα τέρματα για τους Βούλγαρους.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων
Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3
ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
Μπραν – Μπολόνια 0-1
Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4
Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs
26/02 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
26/02 19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ
26/02 19:45 Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς
26/02 19:45 Στουτγάρδη – Σέλτικ
26/02 22:00 Μπολόνια – Μπραν
26/02 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
26/02 22:00 Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
26/02 22:00 Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε
- Europa League: Λάμψη Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία (0-1), τεσσάρα η Στουτγάρδη
- «Εκτόξευση» Καραλή πάνω από τα 6 μέτρα, κορυφαία φετινή επίδοση (vid)
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Η Τσέλιε νίκησε την Ντρίτα και βλέπει… ΑΕΚ (3-2) – Εύκολη νίκη για τη Φιορεντίνα στην Πολωνία (3-0)
- Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
- Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τεττέη (vids)
- Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα»
- Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός σε 1-1 με κεφαλιά του Τεττέη (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις