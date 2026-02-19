ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Το κακό σενάριο βγήκε για τον ΠΑΟΚ που γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Θέλτα, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League. Πάλι καλά που μείωσε και έχει ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, σε μια εβδομάδα. Η Θέλτα νίκησε χωρίς να… ιδρώσει με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ και μείωσε 2-1 με τον Γερεμέγεφ.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ελλείψεις (Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ) και ήταν επηρεασμένος, ασύνδετος και χωρίς σχέδιο. Από την άλλη πλευρά η Θέλτα ξεκίνησε με τριάδα φωτιά στην επίθεση Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν τιμωρημένος και παρακολούθησε το ματς από τα επίσημα.

Η πρόεδρος της Θέλτα Μαριάν Μουρίνιο πρόβλεψε νίκη της ομάδας της με σκορ 2-1!

Χωρίς φάση ο ΠΑΟΚ στο α’ ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Θέλτα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13’, πιο συγκεκριμένα διπλή ευκαιρία με τον Σβέντεμπεργκ, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε τα διαδοχικά σουτ. Από την πλευρά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ έψαχναν τον Τέιλορ αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν. Όπως φάνηκε ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην ανάπτυξή του.

Η Θέλτα κατάφερε να τον κλείσει και στο 35’ ο ‘Ασπας άνοιξε το σκορ (1-0) με πλασέ μεταξύ πέναλτι και γραμμής της μεγάλης περιοχής, μετά από τακουνάκι του Ρομάν που αιφνιδίασε τους στόπερ του ΠΑΟΚ. Στο 43’ έγινε το 2-0 υπέρ της Θέλτα με τον Σβέντεμπεργκ, ο οποίος βγήκε σε θέση βολής μετά από σέντρα του ‘Ασπας από δεξιά.

Πρώτη ευκαιρία στο 63’

Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν φάση στο α’ ημίχρονο. Δεν κέρδισαν κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του κόρνερ στο 55’. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα οι παίκτες του δεν ήξεραν τι να κάνουν την μπάλα. Η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ χάθηκε στο 63’ μετά από σέντρα του Τέιλορ και κεφαλιά του Γερεμέγεφ που μπλόκαρε ο Ράντου.

Μετά το 60’ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, ενώ η Θέλτα κλείστηκε στην άμυνά της. Στο 77’ ο ΠΑΟΚ μείωσε 2-1 με τρομερό τελείωμα του Γερεμέγεθ στην κίνηση, μετά από μπαλιά του Ζίφκοβιτς.

Στο 83’ ο Τσιφτσής είπε «όχι» σε σουτ του Φερ Λόπες.

Ο Ζίβκοβιτς δέχθηκε κάρτα και δεν παίζει στη ρεβάνς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλδες είχε διαβάσει το ματς, ήξερε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ και παρέταξε επιθετικά την ομάδα του. Όμως, βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές και ο ΠΑΟΚ μείωσε. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον ‘Ασπας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το τακουνάκι του Ρομάν στο 0-1 που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Καμαρά δεν βοήθησε, δεν ήταν σε καλή μέρα και έγινε αλλαγή στο 67’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κρούζλιακ (Σλοβακία) μετά από εξέταση στο VAR ακύρωσε για οφσάιντ γκολ του Γιουτγκλά στο 75’. Επίσης, η τεχνολογία εξέτασε και το γκολ του Γερεμέγεφ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Οσένας (Σλοβακία), μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ, παρενέβη στις δυο προαναφερόμενες περιπτώσεις.

ΣΚΟΡΕΡ: 77’ Γερεμέγεφ – 35’ ‘Ασπας, 43’ Σβέντεμπεργκ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67΄Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67΄Μπάμπα), Οζντόεφ, Καμαρά (67’ Χατσίδης), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (61’ Γιουτγκλά), Ρομάν (86’ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (66’ Φερ Λόπες), Ιγκλέσιας (61’ Ρουέδα), Σβέντμπεργκ (66’ ‘Αλβαρες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/2, ώρα 22:00