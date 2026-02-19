sports betsson
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:37

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
Το κακό σενάριο βγήκε για τον ΠΑΟΚ που γνώρισε εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Θέλτα, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League. Πάλι καλά που μείωσε και έχει ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, σε μια εβδομάδα. Η Θέλτα νίκησε χωρίς να… ιδρώσει με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ και μείωσε 2-1 με τον Γερεμέγεφ.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με ελλείψεις (Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ) και ήταν επηρεασμένος, ασύνδετος και χωρίς σχέδιο. Από την άλλη πλευρά η Θέλτα ξεκίνησε με τριάδα φωτιά στην επίθεση Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν τιμωρημένος και παρακολούθησε το ματς από τα επίσημα.

Η πρόεδρος της Θέλτα Μαριάν Μουρίνιο πρόβλεψε νίκη της ομάδας της με σκορ 2-1!

Χωρίς φάση ο ΠΑΟΚ στο α’ ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Θέλτα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13’, πιο συγκεκριμένα διπλή ευκαιρία με τον Σβέντεμπεργκ, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε τα διαδοχικά σουτ.  Από την πλευρά τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ έψαχναν τον Τέιλορ αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν. Όπως φάνηκε ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην ανάπτυξή του.

Η Θέλτα κατάφερε να τον κλείσει και στο 35’ ο ‘Ασπας άνοιξε το σκορ (1-0) με πλασέ μεταξύ πέναλτι και γραμμής της μεγάλης περιοχής, μετά από τακουνάκι του Ρομάν που αιφνιδίασε τους στόπερ του ΠΑΟΚ. Στο 43’ έγινε το 2-0 υπέρ της Θέλτα με τον Σβέντεμπεργκ, ο οποίος βγήκε σε θέση βολής μετά από σέντρα του ‘Ασπας από δεξιά.

Πρώτη ευκαιρία στο 63’

Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν φάση στο α’ ημίχρονο. Δεν κέρδισαν κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του κόρνερ στο 55’. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα οι παίκτες του δεν ήξεραν τι να κάνουν την μπάλα. Η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ χάθηκε στο 63’ μετά από σέντρα του Τέιλορ και κεφαλιά του Γερεμέγεφ που μπλόκαρε ο Ράντου.

Μετά το 60’ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, ενώ η Θέλτα κλείστηκε στην άμυνά της. Στο 77’ ο ΠΑΟΚ μείωσε 2-1 με τρομερό τελείωμα του Γερεμέγεθ στην κίνηση, μετά από μπαλιά του Ζίφκοβιτς.

Στο 83’ ο Τσιφτσής είπε «όχι» σε σουτ του Φερ Λόπες.

Ο Ζίβκοβιτς δέχθηκε κάρτα και δεν παίζει στη ρεβάνς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλδες είχε διαβάσει το ματς, ήξερε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ και παρέταξε επιθετικά την ομάδα του. Όμως, βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές και ο ΠΑΟΚ μείωσε. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον ‘Ασπας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το τακουνάκι του Ρομάν στο 0-1 που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Καμαρά δεν βοήθησε, δεν ήταν σε καλή μέρα και έγινε αλλαγή στο 67’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κρούζλιακ (Σλοβακία) μετά από εξέταση στο VAR ακύρωσε για οφσάιντ γκολ του Γιουτγκλά στο 75’. Επίσης, η τεχνολογία εξέτασε και το γκολ του Γερεμέγεφ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Οσένας (Σλοβακία), μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ, παρενέβη στις δυο προαναφερόμενες περιπτώσεις.

ΣΚΟΡΕΡ: 77’ Γερεμέγεφ – 35’ ‘Ασπας, 43’ Σβέντεμπεργκ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67΄Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67΄Μπάμπα), Οζντόεφ, Καμαρά (67’ Χατσίδης), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (61’ Γιουτγκλά), Ρομάν (86’ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (66’ Φερ Λόπες), Ιγκλέσιας (61’ Ρουέδα), Σβέντμπεργκ (66’ ‘Αλβαρες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/2, ώρα 22:00

Αθλητική Ροή
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
