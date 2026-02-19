Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα (pic)

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Θέλτα στην Τούμπα (19:45), για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τον Τέιλορ να παίρνει θέση βασικού στ’ αριστερά και τον Κένι να παραμένει στα δεξιά αντίστοιχα. Αλλαγές και στα στόπερ, με τους Βολιάκο-Λόβρεν να ξεκινούν.

Στα χαφ οι Οζντόεφ και Μαντί Καμαρά, με τον Ζαφείρη να πηγαίνει στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Τάισον-Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παραμένουν σταθεροί στα εξτρέμ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται οι:

Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει τη Θέλτα με διάταξη 4-3-3, αφήνοντας στην άκρη το 3-4-3.