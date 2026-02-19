sports betsson
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 20:38
Επιχείρηση διάσωσης δύο ορειβατών στον Παρνασσό - Χάθηκαν λόγω ομίχλης
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα (pic)
Europa League 19 Φεβρουαρίου 2026, 19:17

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς κόντρα στη Θέλτα, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Europa League.

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Θέλτα στην Τούμπα (19:45), για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τον Τέιλορ να παίρνει θέση βασικού στ’ αριστερά και τον Κένι να παραμένει στα δεξιά αντίστοιχα. Αλλαγές και στα στόπερ, με τους Βολιάκο-Λόβρεν να ξεκινούν.

Στα χαφ οι Οζντόεφ και Μαντί Καμαρά, με τον Ζαφείρη να πηγαίνει στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Τάισον-Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παραμένουν σταθεροί στα εξτρέμ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται οι:

Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει τη Θέλτα με διάταξη 4-3-3, αφήνοντας στην άκρη το 3-4-3.

Η ενδεκάδα της Θέλτα:

Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τα σοβαρά προβλήματα με το προπάνιο στο εργοστάσιο – Όλοι γνώριζαν αλλά δεν έγινε τίποτα
Ελλάδα 19.02.26
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τα σοβαρά προβλήματα με το προπάνιο στο εργοστάσιο – Όλοι γνώριζαν αλλά δεν έγινε τίποτα

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
Χιλή: Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26
Τρομακτικές εικόνες 19.02.26

Τέσσερις νεκροί και 17 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου στην πρωτεύουσα Σαντιάγο της Χιλής

Η εισαγγελία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χιλή - Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα 150-200 μέτρων και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 50 οχήματα

Σύνταξη
Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»
Ελλάδα 19.02.26
Ελλάδα 19.02.26

Ξέσπασε γιος θύματος της «Βιολάντα» – «Κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων»

«Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος μιας από τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύνταξη
Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Ν. Δένδιας: Δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό – Σαφείς αιχμές προς Μητσοτάκη

Επιστροφή στις αρχές και τις αξίες της παράταξης ζήτησε ο Νίκος Δένδιας, διατυπώνοντας νέες αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου και εμφανιζόμενος με καθαρό τρόπο ως δεύτερος πόλος εντός της ΝΔ, απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Αυτοκίνητο 19.02.26
Αυτοκίνητο 19.02.26

Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής

«Οι πάρα πολλές οθόνες αφής αποσπούν την προσοχή των οδηγών και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων» αναφέρουν οι ειδικοί, τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κίνα

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ'το Succession
Culture Live 19.02.26
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
