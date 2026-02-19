Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα (pic)

Η ενδεκάδα της Θέλτα:
Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.
Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς με τη Θέλτα στην Τούμπα (19:45), για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.
Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τον Τέιλορ να παίρνει θέση βασικού στ’ αριστερά και τον Κένι να παραμένει στα δεξιά αντίστοιχα. Αλλαγές και στα στόπερ, με τους Βολιάκο-Λόβρεν να ξεκινούν.
Στα χαφ οι Οζντόεφ και Μαντί Καμαρά, με τον Ζαφείρη να πηγαίνει στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Τάισον-Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παραμένουν σταθεροί στα εξτρέμ.
#Starting11 Our starting 11 against RC Celta at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKCEL #UEL #OurWay pic.twitter.com/zv5ioXsTZH
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 19, 2026
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται οι:
Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.
Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει τη Θέλτα με διάταξη 4-3-3, αφήνοντας στην άκρη το 3-4-3.
Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442