Συγκίνηση στην Τούμπα: Στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς από ΠΑΟΚ, Θέλτα και UEFA (pics)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην «Τούμπα» τη Θέλτα για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα πλέι οφ του Europa League.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα άνθρωποι της Θέλτα κατέθεσαν στεφάνι για να τιμήσουν την μνήμη των επτά οπαδών του δικεφάλου του βορρά που έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ίδια χειρονομία έπραξαν και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, που βρίσκεται στην Ελλάδα, μαζί με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, αλλά και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες: