Φενερμπαχτσέ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Θρίαμβος στην Πόλη για τους Reds (vids)

Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Reds να κάνουν σπουδαία εμφάνιση στην Πόλη και να διαλύουν την Φενερμπαχτσέ με 3-0, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο του «Σουκρού Σαράτσογλού» και επικράτησε της τούρκικης ομάδας με το εμφατικό 3-0, που τη φέρνει «αγκαλιά» με την πρόκριση στους «16» του Europa League. Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα οι Ιγκόρ Ζεσούς και Γκιμπς-Γουάιτ, που είχαν από ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ ένα γκολ πέτυχε και ο Μουρίγιο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Ουίλιαμς, ενώ στο 16’ είχαν μια ακόμα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Χάντσον Οντόι. Τελικά στο 22’ η Νότιγχαμ Φόρεστ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Μουρίγιο. Ο σέντερ μπακ της βρετανικής ομάδας έκανε φοβερή ενέργεια και με εκπληκτικό σουτ έκανε το 1-0 για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Στο 28’ και στο 31’ οι φιλοξενούμενοι είχαν δυο ακόμα ευκαιρίες, με τους Χάντσον Οντόι και Ιγκόρ Ζεσούς, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είπε «όχι» ο Έντερσον.

Η Νότιγχαμ συνέχισε να πιέζει και στο 43’ έκανε το 2-0 με κεφαλιά του Ζεσούς, μετά από κόρνερ του Γκιμπς-Γουάιτ, με τους Reds να κλείνουν ιδανικά το πρώτο ημίχρονο.

Στο 51’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Ιγκόρ Ζεσούς έγινε δημιουργός και ο Γκιμπς-Γουάιτ εκτελεστής, με τον Βρετανό μεσοεπιθετικό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 84’ οι Reds έφτασαν κοντά σε τέταρτο γκολ, αλλά το σουτ του Ντομίνγκες έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Έντερσον. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Νότιγχαμ να παίρνει τη νίκη με 3-0 και να είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους «16» του Europa League.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Έντερσον, Σεμέδο, Σκρίνιαρ (26’ Σογιουντσού), Οουστερβόλντε, Μίλντιρ (46’ Μερτσάν), Ταλίσκα (61’ Γιουκσέκ), Γκεντουζί, Καντέ (76’ Φρεντ), Ασένσιο, Ακτούρκογλου (46’ Ντόργκελες), Σερίφ.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Άινα, Σοανγκαρέ, Άντερσον (67’ Γέιτς), Γκιμπς Γουάιτ (67’ Ντομίνγκες), Χάντσον Οντόι (82’ ΜακΑτί), Χάτσινσον (61’ Εντόι), Ιγκόρ Ζεσούς (61’ Λούκα).