Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα»
Europa League 19 Φεβρουαρίου 2026, 23:16

Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα»

Αισιόδοξος πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιδράσει στη ρεβάνς με τη Θέλτα εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα με 2-1, όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως του άρεσε η αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, ξεκαθάρισε ότι δεν χάθηκε τίποτα, ενώ επισήμανε πως οι αντίπαλοι πιστεύουν ότι έχουν προκριθεί.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί στη ρεβάνς με τις επιστροφές: «Δεν είναι ώρα για συγχαρητήρια για τον τρόπο που χάσαμε. Είναι καλό πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μπορώ να πω πως είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες. Υπάρχει ένα… κενό ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο και πως θα φτάσουμε μπροστά.

Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές τοποθετήσεις αλλά σε δύο φάσεις δεν αντιδράσαμε καλά. Μένω στο πρώτο ημίχρονο γιατί αυτό που μας λείπει όταν κερδίζουμε τη μπάλα είναι η αυτοπεποίθηση και το θάρρος να παίξουμε μπροστά. Προσπαθήσαμε απλά να… σώσουμε τη μπάλα και έτσι τους δώσαμε την ευκαιρία να διορθωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχαναν μπάλες και φρεσκάδα. Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 0-3 αλλά και να ισοφαρίσουμε στο τέλος σε 2-2».

Για τη διαφορετική εικόνα στην επανάληψη αν ήταν στο… μυαλό τους η δημιουργία επιθέσεων: «Είναι ακριβώς ότι είπα πριν. Αφήσαμε πίσω ότι άγχος είχαμε και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε η πρώτη πάσα και δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε επιθετικά, δεν είχαμε σωστές θέσεις.

Έναν παίκτη χρειαζόμασταν να είναι ανάμεσα στις γραμμές και να παίξει σωστά τις πάσες, ένα «δεκάρι». Χάσαμε κάποια συγκέντρωση όταν δεχτήκαμε το γκολ και ένας ακόμα λόγος ήταν ότι δεν… βγαίναμε σωστά στην επίθεση από τον Τσιφτσή και τους στόπερ. Οπότε η Θέλτα είχε το… δικαίωμα να δημιουργήσει και να πάρει τον έλεγχο. Στο τέλος παίξαμε με ένταση και πολύ αυτοπεποίθηση».

Για το αν η εμφάνιση του β΄ ημιχρόνου δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ελπίζει: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό και να το αναλύσουμε, να το διαχειριστούμε, να έχουμε υπομονή. Παίζει ρόλο η ελπίδα και να μην τους αφήσουμε κανένα κενό. Είναι μία ομάδα που βρίσκει… κενά. Δεν βρήκε πολλές φάσεις αλλά όσες έκανε ήταν «μεγάλες».

Να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε την μπάλα, να επιτεθούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά. Έχουμε τη διαχείριση καταστάσεων, την εμπειρία. Είναι… σίγουροι για την πρόκριση, εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Τίποτα δεν χάθηκε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».

World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Stream sports
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Europa League 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

