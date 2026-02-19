Λουτσέσκου: «Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα»
Αισιόδοξος πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιδράσει στη ρεβάνς με τη Θέλτα εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα με 2-1, όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα. Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως του άρεσε η αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, ξεκαθάρισε ότι δεν χάθηκε τίποτα, ενώ επισήμανε πως οι αντίπαλοι πιστεύουν ότι έχουν προκριθεί.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί στη ρεβάνς με τις επιστροφές: «Δεν είναι ώρα για συγχαρητήρια για τον τρόπο που χάσαμε. Είναι καλό πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μπορώ να πω πως είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες. Υπάρχει ένα… κενό ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο και πως θα φτάσουμε μπροστά.
Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλές τοποθετήσεις αλλά σε δύο φάσεις δεν αντιδράσαμε καλά. Μένω στο πρώτο ημίχρονο γιατί αυτό που μας λείπει όταν κερδίζουμε τη μπάλα είναι η αυτοπεποίθηση και το θάρρος να παίξουμε μπροστά. Προσπαθήσαμε απλά να… σώσουμε τη μπάλα και έτσι τους δώσαμε την ευκαιρία να διορθωθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχαναν μπάλες και φρεσκάδα. Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να χάσουμε 0-3 αλλά και να ισοφαρίσουμε στο τέλος σε 2-2».
Για τη διαφορετική εικόνα στην επανάληψη αν ήταν στο… μυαλό τους η δημιουργία επιθέσεων: «Είναι ακριβώς ότι είπα πριν. Αφήσαμε πίσω ότι άγχος είχαμε και αρχίσαμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε η πρώτη πάσα και δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να παίξουμε επιθετικά, δεν είχαμε σωστές θέσεις.
Έναν παίκτη χρειαζόμασταν να είναι ανάμεσα στις γραμμές και να παίξει σωστά τις πάσες, ένα «δεκάρι». Χάσαμε κάποια συγκέντρωση όταν δεχτήκαμε το γκολ και ένας ακόμα λόγος ήταν ότι δεν… βγαίναμε σωστά στην επίθεση από τον Τσιφτσή και τους στόπερ. Οπότε η Θέλτα είχε το… δικαίωμα να δημιουργήσει και να πάρει τον έλεγχο. Στο τέλος παίξαμε με ένταση και πολύ αυτοπεποίθηση».
Για το αν η εμφάνιση του β΄ ημιχρόνου δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ελπίζει: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό και να το αναλύσουμε, να το διαχειριστούμε, να έχουμε υπομονή. Παίζει ρόλο η ελπίδα και να μην τους αφήσουμε κανένα κενό. Είναι μία ομάδα που βρίσκει… κενά. Δεν βρήκε πολλές φάσεις αλλά όσες έκανε ήταν «μεγάλες».
Να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε την μπάλα, να επιτεθούμε διαφορετικά και να εκμεταλλευτούμε τα κενά. Έχουμε τη διαχείριση καταστάσεων, την εμπειρία. Είναι… σίγουροι για την πρόκριση, εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Τίποτα δεν χάθηκε, μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».
