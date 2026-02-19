Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός σε 1-1 με κεφαλιά του Τεττέη (vids)

Απάντηση στο γρήγορο γκολ της Βικτόρια Πλζεν βρήκε ο Παναθηναϊκός! Στο 31′ ο Μπακασέτας συνεργάστηκε με τον Κυριακόπουλο, ο δεύτερος έβγαλε ωραία σέντρα από τα αριστερά και ο Τεττέη με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Δείτε το γκολ

Οι Τσέχοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 11′. Ο Πάντοβιτς έκανε λάθος, ο Λαφόν έβγαλε το πρώτο σουτ του Λαβάλ, αλλά με το δεύτερο ο Βισίνσκι νίκησε τον Αφρικανό τερματοφύλακα που δεν αντέδρασε σωστά και έτσι έγινε το 0-1.

Το 0-1: