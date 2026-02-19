Άνοιξε το σκορ η Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ με τον Βισίνσκι (vid)

Πολύ άσχημα άρχισε το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ καθώς με τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ.

Στο 11′ συγκεκριμένα ο Πάντοβιτς έκανε λάθος, ο Λαφόν έβγαλε το πρώτο σουτ του Λαβάλ, αλλά με το δεύτερο ο Βισίνσκι νίκησε τον Αφρικανό τερματοφύλακα που δεν αντέδρασε σωστά και έτσι έγινε το 0-1.

Δείτε το γκολ: