Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τεττέη (vids)
Γκολ από τον Αντρέα Τεττέη και ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση: 2-1 τη Βικτόρια Πλζεν
Ο Αντρέας Τεττέη βρίσκεται σε τρομερή βραδιά! Η Βικτόρια Πλζεν μπορεί να προηγήθηκε, αλλά με δύο γκολ του Έλληνα διεθνή επιθετικού ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση και προηγείται με 2-1 για το Europa League.
Στο 61′ λοιπόν έγινε η μεγάλη ανατροπή. Απίθανη ενέργεια από τα δεξιά, διαγώνιο σουτ, δοκάρι και μέσα. Πίνακας ζωγραφικής από τον Τεττέη και 2-1.
Δείτε το γκολ του Τετέι:
Το 0-1:
Το 1-1:
