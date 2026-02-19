Ανατροπή στο ΟΑΚΑ: 2-1 ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τεττέη (vids)

Ο Αντρέας Τεττέη βρίσκεται σε τρομερή βραδιά! Η Βικτόρια Πλζεν μπορεί να προηγήθηκε, αλλά με δύο γκολ του Έλληνα διεθνή επιθετικού ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε την κατάσταση και προηγείται με 2-1 για το Europa League.

Στο 61′ λοιπόν έγινε η μεγάλη ανατροπή. Απίθανη ενέργεια από τα δεξιά, διαγώνιο σουτ, δοκάρι και μέσα. Πίνακας ζωγραφικής από τον Τεττέη και 2-1.

Δείτε το γκολ του Τετέι:

Το 0-1:

Το 1-1: