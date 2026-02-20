Οι Αλκυονίδες μέρες που παραλίγο να φέρει ο Τεττέη

Ένας Τεττέη παραλίγο να φέρει όχι την άνοιξη στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτή είναι πολύ μακρινή εποχή πλέον. Αλλά ο Ανδρέας Τεττέη θα μπορούσε να φέρει μερικές Αλκυονίδες μέρες μέσα στη βαρυχειμωνιά που σκεπάζει το Τριφύλλι. Δυστυχώς, όσα έχτισε ο 24χρονος επιθετικός με τη βοήθεια των συμπαικτών του, δεν μπόρεσε να τα υπερασπίσει ο Αλμπάν Λαφόν στο ασύλλυπηπτο σουτ του Λαντρά στο 90ο λεπτό.

Η συζήτηση για την ευθύνη που φέρει ο Ιβοριανός γκολκίπερ στο 2-2 της Βικτόρια Πλζεν είναι υποκειμενική. Κατά την άποψη του υπογράφοντος, τέτοιες αποκρούσεις είναι που ξεχωρίζουν τον σπουδαίο τερματοφύλακα από τον καλό ή ακόμα και πολύ καλό. Ο Λαφόν θα μπορούσε να πιστωθεί την επέμβαση του αγώνα στο σουτ του Βύντρα. Αλλά η αντίδραση του δεν ήταν αρκετή και δεν αποσόβησε την ισοφάριση.

Ο Λαφόν δεν υπέπεσε σε γκάφα ολκής, απλώς ο βασικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πρέπει να δίνει το παραπάνω. Πάντως για να μην αδικήσουμε τον 27χρονο γκολκίπερ, απέκρουσε άλλα δύσκολα σουτ και βοήθησε την ομάδα του να μην δεχτεί δεύτερο γκολ και να μην ισοφαριστεί νωρίτερα.

View this post on Instagram A post shared by UEFA Europa League (@europaleague)

Εξυπακούεται ότι ο Τεττέη αξίζει όλα τα εγκώμια. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε με έναν τρόπο που θύμισε τον προπέρσινο Φώτη Ιωαννίδη. Ο άσος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επέλαυνε κάθετα με τη μπάλα και οι αντίπαλοι αμυντικοί αδυνατούσαν να τον ανακόψουν. Έτσι έπαιξε εναντίον της Βικτόρια Πλζεν και ο ταλαίπωρος Σεσίλ θα θυμάται για μέρες τον εφιάλτη που έζησε.

Βέβαια, ο σκοπός είναι η δουλειά του Τεττέη να ολοκληρωθεί την προσεχή Πέμπτη 26/2 και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην πρόκριση. Τότε θα έχουν πραγματική αξία τα επιτεύγματα του. Εννοείται πως θα χρειαστεί βοήθεια και επιβάλλεται οι υπόλοιποι «πράσινοι» να ακολουθήσουν με ανάλογη απόδοση, συγκέντρωση και προσπάθεια.

Τουλάχιστον, το Τριφύλλι έχει στο ρόστερ έναν επιθετικό που έχει τις προδιαγραφές να μετατραπεί σε πρωτοκλασάτο σέντερ φορ. Ο Τεττέη δεν προσεγγίζει αυτό το στάτους, αλλά έχει την πρώτη ύλη για να γίνει. Με δουλειά, εξάσκηση στα τελειώματα και με ωριμότητα, ο Τεττέη θα αποτελέσει σύντομα το σημείο αναφοράς στο χορτάρι. Διότι τέτοιες εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τονώνουν την αυτοπεποίθηση ενός «9αριού». Όπως και να έχει, ο Τεττέη στο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σκόραρε δύο γκολ και ήταν καθοριστικός. Μία νύχτα που δεν θα την ξεχάσει ποτέ…

Ο Μπενίτεθ θα βαδίσει τον δρόμο του

Ο Μπενίτεθ επέλεξε μία τακτική που επιβεβαιώνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Ισπανός προπονητής ξέρει τι γράφεται και τι λέγεται για αυτόν, αντιλήφθηκε τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Παναθηναϊκού στο πρόσωπο του, έδωσε απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το μέλλον του και τα αποτελέσματα του, όμως δεν επηρεάστηκε. Η απόφαση να παρατάξει μία ενδεκάδα χωρίς καθαρό «εξάρι» σε μία τέτοια συγκυρία, είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι ο 65χρονος τεχνικός θα ζήσει και θα πεθάνει με τις ιδέες του.

Οι επιλογές του Μπενίτεθ όταν έγιναν γνωστές, προκάλεσαν μουρμούρα. Αναμενόμενη, που διογκώθηκε εξαιτίας της περίστασης. Η αλήθεια είναι πως η ενδεκάδα με αυτή τη σύνθεση, λειτούργησε όπως αναμενόταν. Με ανασταλτικές αδυναμίες, αλλά με καλύτερη και πιο σίγουρη κυκλοφορία και με μεγαλύτερη οργάνωση. Το θέμα είναι ότι ξανά ο Ισπανός προσάρμοσε τις αποφάσεις του στον αντίπαλο και όχι γιατί υπηρετεί μία συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αλλά, όπως προαναφέραμε, αφού ο Ράφα δεν επηρεάστηκε ούτε τώρα για να προβεί σε πιο safe και ορθολογικές κινήσεις, σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι… όσο πάει!