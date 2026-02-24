Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 18χρονο μεσοεπιθετικό Κάουα
Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως ο Κλέο Κάουα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια κίνηση με γνώμονα το μέλλον, καθώς ανακοίνωσε πως ο Κλέο Κάουα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός φωτογραφήθηκε με τον Τάκη Φύσσα και στις πρώτες δηλώσεις του τόνισε τη χαρά του, ευχαρίστησε την οικογένεια και δεσμεύτηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Κάουα:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:
«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».
