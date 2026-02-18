sports betsson
«Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ – Ποιος είναι φαβορί να τον αντικαταστήσει»
Ποδόσφαιρο 18 Φεβρουαρίου 2026, 14:20

«Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ – Ποιος είναι φαβορί να τον αντικαταστήσει»

Δημοσίευμα στην Αγγλία βάζει φωτιά στο μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Και ξαφνικά θέμα Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό… Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της αγγλικής Sun, τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα των Πράσινων και οι ενστάσεις αρκετών παικτών για τις μεθόδους του Ισπανού τεχνικού, δεν αποκλείεται να φέρουν πρόωρο «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα της Sun αναφέρει και τον πιθανότερο διάδοχο του Μπενίτεθ. Πρόκειται για πρώην παίκτη του Ισπανού στη Λίβερπουλ, που είχαν κατακτήσει το Champions League το 2005, αλλά και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ιγκόρ Μπίσκαν.

Τι έχει κάνει ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό

Όλα αυτά, παραμονές του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League στο ΟΑΚΑ, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι σε δύσκολη θέση τις τελευταίες εβδομάδες. Να σημειωθεί πως, ο Μπενίτεθ έχει 13 νίκες σε 25 παιχνίδια, στον «πράσινο» πάγκο. Ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και οι απολαβές του τον έκαναν το πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κάτι που ίσως παίξει τον ρόλο του σε τυχόν απόφαση για τερματισμό της συνεργασίας, από την μεριά του Παναθηναϊκού…

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
