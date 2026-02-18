«Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ – Ποιος είναι φαβορί να τον αντικαταστήσει»

Και ξαφνικά θέμα Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό… Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της αγγλικής Sun, τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα των Πράσινων και οι ενστάσεις αρκετών παικτών για τις μεθόδους του Ισπανού τεχνικού, δεν αποκλείεται να φέρουν πρόωρο «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα της Sun αναφέρει και τον πιθανότερο διάδοχο του Μπενίτεθ. Πρόκειται για πρώην παίκτη του Ισπανού στη Λίβερπουλ, που είχαν κατακτήσει το Champions League το 2005, αλλά και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ιγκόρ Μπίσκαν.

Τι έχει κάνει ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό

Όλα αυτά, παραμονές του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League στο ΟΑΚΑ, με τον Ισπανό τεχνικό να είναι σε δύσκολη θέση τις τελευταίες εβδομάδες. Να σημειωθεί πως, ο Μπενίτεθ έχει 13 νίκες σε 25 παιχνίδια, στον «πράσινο» πάγκο. Ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και οι απολαβές του τον έκαναν το πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κάτι που ίσως παίξει τον ρόλο του σε τυχόν απόφαση για τερματισμό της συνεργασίας, από την μεριά του Παναθηναϊκού…