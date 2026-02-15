Μπενίτεθ: «Πρέπει να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις»

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά βαθμούς στην προσπάθειά του να βρεθεί εντός της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, μένοντας αυτή τη φορά ισόπαλος με 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας πως στο πρώτο μέρος η ομάδα του δεν είχε ευκαιρίες, αλλά ήταν καλύτερη στο δεύτερο, ενώ τόνισε ότι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο α’ ημίχρονο προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε ευκαιρίες. Στο β’ ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές καθυστερήσεις. Δεχθήκαμε γκολ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου από μια αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επιθετικό τρίτο το δικό μας, δηλαδή το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου έστω ώστε να μην του επιτρέπουμε να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις, είναι λογικό όταν είσαι συνέχεια στο μισό του αντιπάλου κάποιες φορές θα βρεθείς εκτεθειμένος.

Δεν είναι θέμα παικτών, μπορεί να υπήρχε η αίσθηση ότι βγάζουμε κάποιες επικίνδυνες αντεπιθέσεις, το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις που έχουμε μπροστά. Είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι, ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν σήμερα οπότε ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων».

Παντελίδης: «Θα μπορούσαμε ακόμα και τη νίκη»

«Νομίζω ότι στο αμυντικό κομμάτι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε αφήσει τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Αν με ρωτάτε δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο αντίπαλος έχει την περισσότερη ώρα στην κατοχή του, έχει βγάλει ευκαιρίες και την μεγαλύτερη ευκαιρία την έχουμε εμείς. Αν πετύχουμε εκείνη την ώρα δεύτερο γκολ θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Οπωσδήποτε όμως μπορούμε να χαμογελάσουμε, όταν παίρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα με μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, τη μεγάλη ευκαιρία την έχουμε εμείς μετά το 1-0. Θα μπορούσαμε αν είχαμε βάλει δεύτερο γκολ να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης.