Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στην Τούμπα και την «γκέλα» του Παναθηναϊκού

Ολοκληρώθηκαν όλες οι αναμετρήσεις της Κυριακής (15/2) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0, σε ένα κατά τα άλλα όμορφο ματς με πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η «Ένωση» παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 πόντους, με τον Ολυμπιακό να έχει 47 και τον «Δικέφαλο του Βορρά» 46 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Λεωφόρου (1-1) και έχασε τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα, καθώς πλέον το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έχει 33 πόντους σε 20 ματς και ο Λεβαδειακός 39 βαθμούς σε 21 αναμετρήσεις.

Στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής, Κηφισιά (20β.) και ΟΦΗ (25β.) ήρθαν επίσης ισόπαλοι με 2-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός