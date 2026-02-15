Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στην Τούμπα και την «γκέλα» του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες της Κυριακής (15/2).
Ολοκληρώθηκαν όλες οι αναμετρήσεις της Κυριακής (15/2) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0, σε ένα κατά τα άλλα όμορφο ματς με πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η «Ένωση» παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 πόντους, με τον Ολυμπιακό να έχει 47 και τον «Δικέφαλο του Βορρά» 46 βαθμούς.
Ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Λεωφόρου (1-1) και έχασε τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα, καθώς πλέον το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έχει 33 πόντους σε 20 ματς και ο Λεβαδειακός 39 βαθμούς σε 21 αναμετρήσεις.
Στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής, Κηφισιά (20β.) και ΟΦΗ (25β.) ήρθαν επίσης ισόπαλοι με 2-2.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
19:00 Άρης – Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
