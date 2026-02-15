sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Φεβρουαρίου 2026, 19:33

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
Spotlight

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0, με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως έμεινε εκεί καθώς… εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Η Κηφισιά ξύπνησε και έκανε την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό (2-2) μετά από τρεις ήττες, σταματώντας το σερί τριών νικών του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, ενώ πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό Κυπέλλου Betsson. Μετά το 2-0 του ΟΦΗ η Κηφισιά ήταν κυρίαρχη, 25 τελικές για την Κηφισιά, 5 για τον ΟΦΗ!

Μετά το 2-2, στο ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 8η θέση με 25 βαθμούς και η Κηφισιά στην 11η με 20. Η Κηφισιά είναι χωρίς νίκη για 8η αγωνιστική. Η ισοπαλία δεν βολεύει καμία από τις δυο ομάδες.

Επεισόδια και διακοπή

Στο 39’ το ματς διεκόπη προσωρινά για περίπου 8’ όταν οπαδοί πετούσαν αντικείμενα στα ΜΑΤ που ήταν στην εξέδρα των οπαδών του ΟΦΗ. Η κατάσταση εκτονώθηκε με την παρέμβαση των ανθρώπων της Κηφισιάς αλλά και παικτών, κυρίως του Πέρεθ. Ενώ ο Αντονίσε ανέβηκε στην εξέδρα να πάρει το παιδί του.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να ασκήσει πίεση και πήρε με το… καλησπέρα τον αέρα της Κηφισιάς καθώς προηγήθηκε 2-0 πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Το 1-0 έγινε στο 4’ με τον Ανδρούτσο, μετά από ασίστ του Νους και το 2-0 στο 8’. Κι αυτή η φάση ξεκίνησε από τον Νους, ο οποίος έδωσε στον Αθανασίου που μπήκε μέσα στην περιοχή και ο Φούντας απλά άγγιξε τη μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα.

Η Κηφισιά άρχισε να πιέζει και έχασε δυο ευκαιρίες πριν μειώσει 2-1 στο 19’. Σκόρερ ο Αμανί με σουτ που κόντραρε σε σώματα αμυντικών. Η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 45+7’ αλλά η σέντρα σουτ του Λαρουσί πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες που ήταν στην περιοχή του ΟΦΗ.

Τελικά, βρήκε στόχο

Η Κηφισιά ξεκίνησε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Εχανε ευκαιρίες και παράλληλα ο Λέτο έδινε εντολές στους παίκτες του για να βγουν μπροστά. Το 2-2 έγινε στο 74’ με σκόρερ τον Θεοδωρίδη και ενώ προηγήθηκε δοκάρι του Νάναλι. Η Κηφισιά έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Κηφισιά δεν επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γρήγορο 2-0 του ΟΦΗ, παρότι είναι οκτώ ματς χωρίς νίκη. Βρήκε την ψυχολογία και μείωσε στο 19’ και πίεζε συνέχεια τους αντιπάλους της.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι δυο αλλαγές του προπονητή της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο, ο Λαρουσί και ο Θεοδωρίδης (που πέτυχε το 2-2) έδωσαν μεγαλύτερη ώθηση στην Κηφισιά. Αν δεν ήταν ο Χριστογεώργος, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ, η ανατροπή θα ήταν ολική!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ισέκα ήταν ανύπαρκτος και ο Κόντης άργησε να τον βγάλει.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 19’Αμανί, 74’ Θεοδωρίδης – 4’ Ανδρούτσος, 8΄Φούντας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Έμπο (46′ Πέρεθ), Μαϊντάνα (45′ λ.τρ. Λαρουσί), Σόουζα, Πόμπο, Αντονίσε (71′ Μπένι), Αμάνι (71′ Χριστόπουλος), Νούνελι, Μίγιτς (46′ Θεοδωρίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (69′ Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (81′ Βούκοτιτς), Νους, Φούντας (81′ Ρομάνο), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 22/2: Αρης-Κηφισιά (19:00)

Κυριακή 22/2: ΟΦΗ-Παναθηναϊκός (16:00)

Αθλητική Ροή
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουίγκαν για τη φάση των «32» του FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»
Μπάσκετ 15.02.26

Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός στοFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για ένα νέο σερί που θέλει να χτίσει η ομάδα του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
