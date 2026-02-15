Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0, με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως έμεινε εκεί καθώς… εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Η Κηφισιά ξύπνησε και έκανε την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό (2-2) μετά από τρεις ήττες, σταματώντας το σερί τριών νικών του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα, ενώ πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό Κυπέλλου Betsson. Μετά το 2-0 του ΟΦΗ η Κηφισιά ήταν κυρίαρχη, 25 τελικές για την Κηφισιά, 5 για τον ΟΦΗ!

Μετά το 2-2, στο ματς της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 8η θέση με 25 βαθμούς και η Κηφισιά στην 11η με 20. Η Κηφισιά είναι χωρίς νίκη για 8η αγωνιστική. Η ισοπαλία δεν βολεύει καμία από τις δυο ομάδες.

Επεισόδια και διακοπή

Στο 39’ το ματς διεκόπη προσωρινά για περίπου 8’ όταν οπαδοί πετούσαν αντικείμενα στα ΜΑΤ που ήταν στην εξέδρα των οπαδών του ΟΦΗ. Η κατάσταση εκτονώθηκε με την παρέμβαση των ανθρώπων της Κηφισιάς αλλά και παικτών, κυρίως του Πέρεθ. Ενώ ο Αντονίσε ανέβηκε στην εξέδρα να πάρει το παιδί του.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να ασκήσει πίεση και πήρε με το… καλησπέρα τον αέρα της Κηφισιάς καθώς προηγήθηκε 2-0 πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Το 1-0 έγινε στο 4’ με τον Ανδρούτσο, μετά από ασίστ του Νους και το 2-0 στο 8’. Κι αυτή η φάση ξεκίνησε από τον Νους, ο οποίος έδωσε στον Αθανασίου που μπήκε μέσα στην περιοχή και ο Φούντας απλά άγγιξε τη μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα.

Η Κηφισιά άρχισε να πιέζει και έχασε δυο ευκαιρίες πριν μειώσει 2-1 στο 19’. Σκόρερ ο Αμανί με σουτ που κόντραρε σε σώματα αμυντικών. Η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 45+7’ αλλά η σέντρα σουτ του Λαρουσί πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες που ήταν στην περιοχή του ΟΦΗ.

Τελικά, βρήκε στόχο

Η Κηφισιά ξεκίνησε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Εχανε ευκαιρίες και παράλληλα ο Λέτο έδινε εντολές στους παίκτες του για να βγουν μπροστά. Το 2-2 έγινε στο 74’ με σκόρερ τον Θεοδωρίδη και ενώ προηγήθηκε δοκάρι του Νάναλι. Η Κηφισιά έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Κηφισιά δεν επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γρήγορο 2-0 του ΟΦΗ, παρότι είναι οκτώ ματς χωρίς νίκη. Βρήκε την ψυχολογία και μείωσε στο 19’ και πίεζε συνέχεια τους αντιπάλους της.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι δυο αλλαγές του προπονητή της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο, ο Λαρουσί και ο Θεοδωρίδης (που πέτυχε το 2-2) έδωσαν μεγαλύτερη ώθηση στην Κηφισιά. Αν δεν ήταν ο Χριστογεώργος, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ, η ανατροπή θα ήταν ολική!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ισέκα ήταν ανύπαρκτος και ο Κόντης άργησε να τον βγάλει.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 19’Αμανί, 74’ Θεοδωρίδης – 4’ Ανδρούτσος, 8΄Φούντας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Έμπο (46′ Πέρεθ), Μαϊντάνα (45′ λ.τρ. Λαρουσί), Σόουζα, Πόμπο, Αντονίσε (71′ Μπένι), Αμάνι (71′ Χριστόπουλος), Νούνελι, Μίγιτς (46′ Θεοδωρίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (69′ Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (81′ Βούκοτιτς), Νους, Φούντας (81′ Ρομάνο), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 22/2: Αρης-Κηφισιά (19:00)

Κυριακή 22/2: ΟΦΗ-Παναθηναϊκός (16:00)