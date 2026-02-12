Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Ο ΟΦΗ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Λεβαδειακού και να πάρει μια τεράστια πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Όπως είναι λογικό, ο ενθουσιασμός στον κόσμο της ομάδας είναι έκδηλος, με εκατοντάδες «ομιλήτες» να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για να υποδεχθούν τους παίκτες του συλλόγου μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία που σημείωσαν.

Χαρακτηριστικό πως οι φίλοι του συλλόγου σήκωσαν τον Χρήστο Κόντη στα χέρια, ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

