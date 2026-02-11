sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόντης: «Βαριά φανέλα ο ΟΦΗ, θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11 Φεβρουαρίου 2026, 20:03

Κόντης: «Βαριά φανέλα ο ΟΦΗ, θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το Κύπελλο»

Ο Χρήστος Κόντης αποθέωσε την ομάδα του για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του για την αυταπάρνηση που επέδειξαν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης» και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον τεχνικό των Κρητικών να αποθεώνει την ομάδα του μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην βαριά φανέλα που έχει ο ΟΦΗ, ενώ έβγαλε το καπέλο και στους παίκτες του για την αυταπάρνηση που επέδειξαν στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης:

«Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια για την αυταπάρνηση αυτών των παιδιών. Παίξαμε για 60-70 λεπτά με δέκα παίκτες, κατέθεσαν ψυχή μέσα στο γήπεδο. Φάνηκε ποια ομάδα ήθελε να πάει στον τελικό. Είπα ότι η φανέλα του ΟΦΗ είναι βαριά, αξίζαμε να πάμε στον τελικό, ήμασταν η καλύτερη ομάδα.

Δείξαμε τρομερό χαρακτήρα, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς γι’ αυτή την ομάδα. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο αλλά και σε αυτούς που ήταν απ’ έξω και περίμεναν να μπουν μέσα. Ήταν τρομερή η υποστήριξή τους, ήρθαν στο ξενοδοχείο και μας έδωσαν το έναυσμα.

Ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε αυτή την εικόνα, είχαμε δυσκολίες, τις αντιμετωπίσαμε και πήγαμε δίκαια στον τελικό. Τεράστια υπόθεση η πρόκριση, στα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Μπορώ να υποσχεθώ ότι στον τελικό θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τον τίτλο».

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες από το 34’ και είχε μια τελική σε όλο το παιχνίδι, ο ψυχωμένος ΟΦΗ νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου όπως πέρσι! Σκόρερ ο Λαμπρόπουλος στο 45'.

Σύνταξη
Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία

Σε κοινή τους Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του Ευρωπαίκού ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου το περιβόητο πρότζεκτ της European Super League ματαιώνεται οριστικά

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)

Περισσότεροι από 300.000 θεατές είδαν σε ζωντανή μετάδοση τον Φρανκ Ίλετ να μένει... παγωτό, τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ τελείωνε το όνειρο της... ανακούφισης, με το πιο πολυαναμενόμενο κούρεμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: «Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Μητσοτάκη στη Γαλάζια Πατρίδα που ονειρεύεται» – Το σχόλιο για Σαμαρά και Καραμανλή

«Στην εξωτερική πολιτική δεν λαμβάνονται υπόψιν αυτά που του επισημαίνουν ο Καραμανλής κι ο Σαμαράς; Γιατί ο Σαμαράς και ο Καραμανλής λένε για υπάρχουσα προσυνεννόηση που έχει μπει σε στάδιο πραγμάτωσης. Αυτό είδαμε εμείς. Εδώ, σήμερα και ουσιαστικά τον υποδέχεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

Σύνταξη
«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου
Κόσμος 11.02.26

«Απειλή ξένης λογοκρισίας»: Οι ΗΠΑ κατηγορούν την ΕΕ για ψηφιακό περιορισμό της ελευθερίας του λόγου

Μια έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών στις ΗΠΑ κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποτιθέμενη «απειλή ξένης λογοκρισίας», ισχυριζόμενη ότι στοχεύει άδικα τις συντηρητικές και λαϊκιστικές απόψεις

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί
TV 11.02.26

Λάκης Λαζόπουλος: Διεφθαρμένη χώρα σημαίνει διεφθαρμένη κυβέρνηση, σημαίνει πολλοί διεφθαρμένοι υπουργοί

Παράλληλα, σχολίασε και τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία προκάλεσε σάλο όταν κατά την παρουσία της σε πάνελ εκπομπής είπε πως «το τζάμπα πέθανε»

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
«Σχέδιο Σοκ» 11.02.26

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
Déjà vu 11.02.26

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
Κόσμος 11.02.26

Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος

«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.

Σύνταξη
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο