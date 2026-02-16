sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Ας μην γελιόμαστε, ο Μπενίτεθ δεν θ’ αλλάξει…
Ο Ράφα Μπενίτεθ έτσι θα συνεχίσει να δουλεύει στον Παναθηναϊκό και το μόνο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει όλη αυτή η κατάσταση...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Μετά την ακραία απογοήτευση και την κατήφεια από το αρνητικά αποτελέσματα και το ποδόσφαιρο που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί η λογική απορία για το που το πάει ο Ράφα Μπενίτεθ. Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο πολύπειρος Ισπανός και γιατί αδυνατεί να βελτιώσει το γκρουπ του. Διότι από τη μέρα που εγκαταστάθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με εξαίρεση τον πρώτο μήνα, η ομάδα χειροτερεύει διαρκώς, αποκλείστηκε από τον τελικό του Κυπέλλου χωρίς να πολεμήσει, σύντομα θα χάσει την τετράδα του πρωταθλήματος και πιθανώς δεν θα προκριθεί ούτε στο Europa League.

Προτού υποθέσουμε τι σκέφτεται ο Μπενίτεθ, ας αναζητήσουμε μία εξήγηση στα λόγια του. Ο 65χρονος προπονητής επικαλείται συχνά τη δικαιολογία του χρόνου, υποστηρίζοντας ότι ανέλαβε ένα τριετές πρότζεκτ που δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα. Δηλαδή, μέχρι την ολοκλήρωση του πρότζεκτ, ο Παναθηναϊκός απλώς θα παρίσταται στα γήπεδα και δεν θα είναι ανταγωνιστικός; Δεν πρέπει να νικάει στο ενδιάμεσο; Επειδή αν ο Μπενίτεθ πιστεύει πως θα έχει ασυλία για ένα-δύο χρόνια, μάλλον την Κυριακή διαπίστωσε πως ήδη οι οπαδοί τον θεωρούν συνυπεύθυνο και σύντομα οι αποδοκιμασίες και οι αντιδράσεις προς το πρόσωπο θα μεγαλώσουν.

Ο Ράφα δουλεύει τέσσερις μήνες στο Τριφύλλι ενώ ο αντίπαλος του την Κυριακή, ο Σάββας Παντελίδης, δεν έχει συμπληρώσει καν δίμηνο στον θεσσαλικό κάμπο. Η ΑΕΛ Novibet έχει ελλείψες και και παθογένειες, αλλά έχει βελτιωθεί από τη δουλειά του προπονητή της. Πόσο δύσκολο θα ήταν να συμβεί κάτι αντίστοιχο στον Παναθηναϊκό; Δεν ζητάμε θαύματα, αλλά είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε αυτό το χάλι…

Επίσης, ο Μπενίτεθ επαναλαμβάνει ότι με το ρόστερ που έχει δεν μπορεί να παίξει ούτε άμεσο ποδόσφαιρο, ούτε ποδόσφαιρο κατοχής. Άρα, εμμέσως πλην σαφώς δηλώνει ρητά ότι οι παίκτες που βρήκε στο Κορωπί, δεν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του. Με μία λογική προέκταση, σημαίνει πως πρέπει να αλλάξουν όλοι… Αν δεν πίστευε κανέναν από τους αθλητές του, γιατί ανέλαβε μεσούσης της σεζόν; Προσωπικά, διαφωνώ κατηγορηματικά με αυτή την άποψη: το δυναμικό του Παναθηναϊκού έχει ποιότητα και με την κατάλληλη διαχείριση θα απέδιδε πολύ καλύτερα.

Για να έρθουμε στη θέση των παικτών, πως να αποδώσουν όταν ακούν ότι ο επικεφαλής τους δεν τους πιστεύει; Όχι μέσω τρίτων, όχι κάποιοι που τον άκουσαν να το εκμηστηρεύεται σε μία ιδιωτική συζήτηση. Αλλά σε κάθε δημόσια τοποθέτηση του, ο Μπενίτεθ υποτιμά αυτούς που προπονεί τώρα. Όταν δηλώνει ότι χρειάζεται τρεις μεταγραφικές περιόδους για να τους αλλάξει όλους, όταν ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει κανένα αγωνιστικό στυλ, είναι μία έμμεση αλλά ξεκάθαρη υποτίμηση.

Κυρίως, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι το μέλλον. Είναι ο Μπενίτεθ ο κατάλληλος; Με βάση το βιογραφικό του, έμοιαζε ο ιδανικός. Με όσα βλέπουμε μέχρι σήμερα, όχι. Ο σύλλογος χρειάζεται έναν άνθρωπο που θα τον σεβαστεί και ο Ράφα λειτουργεί με ένα είδος ασέβειας, όταν απαξιώνει τις επενδύσεις του Γιάννη Αλαφούζου και αδυνατεί να πετύχει τα αυτονόητα.

Δυστυχώς, ο Αλαφούζος και οι συνεργάτες του θα αναγκαστούν σύντομα να πάρουν αποφάσεις για τρίτη φορά στη φετινή σεζόν. Σε άλλες συνθήκες, ενδεχομένως τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν θα ήταν ένα σοβαρό «κανονάκι» για τον Μπενίτεθ, αλλά ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Για τους λόγους, ο Μπενίτεθ δεν θα δώσει μία αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα και θα συνεχίσει τις δοκιμές, τα πειράματα και τις ανεξήγητες επιλογές. Το μόνο ερώτημα είναι πότε θα αντιδράσει η διοίκηση της ΠΑΕ…

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βάιος Μπαλάφας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σύνταξη
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
