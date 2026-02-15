Μπενίτεθ: «Πρέπει να αντιδράσουμε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet»

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, τόνισε την ανάγκη αντίδρασης από την ομάδα του μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην απογοήτευση που υπάρχει στην ομάδα του, επισημαίνοντας όμως πως είναι θετικό ότι έρχεται άμεσα ο επόμενος αγώνας για να βγάλει αντίδραση και να πάρει το τρίποντο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

«Πάντα νιώθεις απογοητευμένος μετά από μία ήττα και ιδιαίτερα όταν είσαι τόσο κοντά στον τελικό. Tο μόνο θετικό είναι πως έχουμε αγώνα αμέσως μετά. Μπορείς ν’ αλλάξεις πράγματα και να συγκεντρωθείς σ’ αυτό.

Κι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως οι παίκτες προπονήθηκαν καλά και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα σκεφτούμε το Europa League».