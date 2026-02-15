Μπενίτεθ: «Πρέπει να αντιδράσουμε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet εντός έδρας και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, τόνισε την ανάγκη αντίδρασης από την ομάδα του μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην απογοήτευση που υπάρχει στην ομάδα του, επισημαίνοντας όμως πως είναι θετικό ότι έρχεται άμεσα ο επόμενος αγώνας για να βγάλει αντίδραση και να πάρει το τρίποντο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:
«Πάντα νιώθεις απογοητευμένος μετά από μία ήττα και ιδιαίτερα όταν είσαι τόσο κοντά στον τελικό. Tο μόνο θετικό είναι πως έχουμε αγώνα αμέσως μετά. Μπορείς ν’ αλλάξεις πράγματα και να συγκεντρωθείς σ’ αυτό.
Κι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως οι παίκτες προπονήθηκαν καλά και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα σκεφτούμε το Europa League».
- Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
- Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα (pic)
- Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
- Μπενίτεθ: «Πρέπει να αντιδράσουμε στο ματς με την ΑΕΛ Novibet»
- Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα μέσα στην ημέρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)
- Άνοιξε… κουβέντα για το σύστημα του draft στο NBA: «Δεν λειτουργεί…»
- Έρχεται βαριά «καμπάνα» για τον Αλμέιδα: Κινδυνεύει με τιμωρία αποκλεισμού λόγω «επίθεσης» σε διαιτητή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις