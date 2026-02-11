Μπενίτεθ: «Για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι»
Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ, υποστήριξε πως η ομάδα του ήταν «μέσα» στην διεκδίκηση της πρόκρισης για 70 λεπτά.
Ο Παναθηναϊκός έχασε σχετικά εύκολα από τον ΠΑΟΚ με 0-2 στην Τούμπα και έμεινε εκτός τελικού Κυπέλλου, με τον Ράφα Μπενίτεθ πάντως να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του για 70 λεπτά.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:
«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ. Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε.
Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση. Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις».
