Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»

Ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό επικρατώντας με 2-0 και ο προπονητής του, Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για δίκαιη πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν δύσκολο και γιατί είχαμε νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και η πίεση ήταν σε εμάς. Εμείς ήμασταν εκείνοι που θα μπορούσαμε να τα χάσουμε όλα, εκείνοι είχαν μόνο να κερδίσουν.

Αλλά πέρα από αυτό, η ομάδα αντέδρασε τέλεια. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ακόμα και αν στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει την κατοχή της μπάλας δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρίες. Είναι μια δίκαιη διπλή νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο που είχε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη του την Κυριακή. Είμαστε ικανοποιημένοι που θα πάμε στον τελικό».

Για τους τραυματισμούς και για τον 5ο τελικό του την τελευταία δεκαετία: «Είναι τρεις ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα, ο Ντεσπόντοβ, ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας. Είναι φυσιολογικό να συμβεί, είναι πολλά τα παιχνίδια που παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, δεν είναι εύκολο. Είναι η μεγάλη προσπάθεια, τα ταξίδια, η ένταση.

Σκεφτείτε πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει τον τελευταίο μήνα, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, Μπέτις, με Λιόν με δέκα παίκτες. Είναι περίπλοκο αλλά την ίδια ώρα η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση και μάχεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν το σκέφτομαι. Είμαι χαρούμενος για σήμερα γιατί φτάσαμε στον τελικό και έχουμε τεράστιο κίνητρο να κερδίσουμε το Κύπελλο. Κάθε τελικός είναι ανταγωνιστικό ματς».