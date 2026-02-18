Παναθηναϊκός: Δεν κινδυνεύει με αποπομπή ο Μπενίτεθ, τα είπε με Αλαφούζο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ δεν καθορίζεται από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του από το «Γεώργιος Καλαφάτης». Σε συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων και της κάθετης αγωνιστικής πτώσης (χωρίς σταματημό…) από παιχνίδι σε παιχνίδι. Μάλιστα, η δουλειά του Ισπανού προπονητή φέρεται να εξαρτάται από την τριάδα των αγώνων με τη Βικτόρια Πλζεν και ενδιάμεσα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Πάντως, οι πληροφορίες του «In» δίνουν μία διαφορετική διάσταση στην υπόθεση του Μπενίτεθ. Πως παρότι στη διοίκηση του Παναθηναϊκού επικρατεί προβληματισμός για την απόδοση της ομάδας, εντούτοις δεν έχει συζητηθεί η διακοπή της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.
Είναι γεγονός ότι στον περίγυρο του Γιάννη Αλαφούζου ακούγονται απόψεις για την άμεση αποπομπή του 65χρονου προπονητή. Από τις συγκεκριμένες φωνές προκύπτει η βεβαιότητα ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται να απολύσει τον Ράφα. Αλλά ναι μεν ο Αλαφούζος ακούει γνώμες από τους συνομιλητές του, αλλά δεν σημαίνει ότι τις ενστερνίζεται. Απεναντίας, στην παρούσα φάση το αφεντικό του Τριφυλλιού δηλώνει πως στηρίζει και εμπιστεύεται τον Μπενίτεθ.
Επίσης, οι φήμες ανέφεραν πως ο Μπενίτεθ και ο Αλαφούζος έχουν αρκετές ημέρες να επικοινωνήσουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», έχει προηγηθεί τουλάχιστον μία επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, στην οποία ανέλυσαν τα αίτια της απώλειας βαθμών.
Αυτό σημαίνει πως ο Μπενίτεθ γνωρίζει ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του εργοδότη του και έμαθε ότι το έργο του συνεχίζεται κανονικά. Επιπλέον, ο Ισπανός προπονητής φαίνεται πως ενημερώνεται για το κλίμα έχει διαμορφωθεί στον ελληνικό Τύπο και κατανοεί πως πρέπει να παρουσιάσει βελτίωση και να φέρει νίκες.
Αυτή είναι η κατάσταση στο «πράσινο» στρατόπεδο λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν και ο Μπενίτεθ δεν κινδυνεύει. Ίσως για αυτό μίλησε με μεγάλη σιγουριά στη συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ την παραμονή του ματς.
