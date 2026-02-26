Παναθηναϊκός: Με Μίντιλαντ ή Μπέτις στους «16» του Europa League – Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια
Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν είτε την Μίντιλαντ είτε την Μπέτις – Πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια.
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν και πήρε την πρόκριση (4-3, πεν. 1-1 κ.δ) στους «16» του Europa League.
Οι Πράσινοι θα βρεθούν στην αυριανή (27/2) κλήρωση του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Εκεί θα μάθουν τον αντίπαλό τους, που θα είναι είτε η Μίντιλαντ, που τερμάτισε 3η στη League Phase, είτε η Μπέτις, που ήταν στην τέταρτη θέση.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα: Στις 19 Μαρτίου είτε στη Δανία είτε στη Σεβίλλη.
Το πρόγραμμα του Europa League:
Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαϊου 2026
Τελικός 20 Μαϊου 2026 (Γήπεδο Μπεσίκτας – Κωνσταντινούπολη)
