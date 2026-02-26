Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που εντοπίστηκε από το σουηδικό πολεμικό ναυτικό σε μικρή απόσταση από το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», ήταν πιθανότατα ρωσικό. Αυτό υποστήριξε στο τηλεοπτικό δίκτυο SVT ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον.

Η πληροφορίες έρχεται αφότου drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από τη βάση τους στη Ρουμανία για να τα αναχαιτίσουν.

Το drone προερχόταν «πιθανότατα από τη Ρωσία, δεδομένου ότι υπήρχε ένα ρωσικό στρατιωτικό πλοίο σε κοντινή απόσταση», διευκρίνισε.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί από το απόγευμα της Τρίτης.

Ένα σουηδικό πολεμικό πλοίο, που έκανε περιπολία στην περιοχή, εντόπισε το drone και «έλαβε μέτρα για την εξουδετέρωσή του», είπε ο Πολ Γιόνσον.

«Είναι πιθανόν να παραβιάστηκε ο σουηδικός εναέριος χώρος από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτό έγινε την ώρα που ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στο Έρεσουντ, εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Ύποπτα drones

Το περιστατικό αυτό είναι ένα από τα πολλά που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη Βόρεια Ευρώπη. Είτε κοντά σε στρατιωτικές βάσεις είτε σε αεροδρόμια.

Οι χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν αποδώσει τα drones αυτά στη Ρωσία, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.