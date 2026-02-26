Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία
Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την βάση τους στη Ρουμανία, αφότου τα ραντάρ της χώρας ανίχνευσαν δύο drones, με το ένα να εισέρχεται για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο του Βουκουρεστίου.
Μετά από επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη την Πέμπτη, τα ραντάρτ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανίχνευσαν την παρουσία ρωσικού drone πάνω από την ρουμανική επικράτεια. Στην πρώτη περίπτωση δύο F-16 σηκώθηκαν να παρακολουθήσουν και αν χρειαστεί να αναχαιτίσουν drone που κινούνταν πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
Ταυτόχρονα στάλθηκε προειδοποίηση τύπου 112 (ονομάζεται RO – alert), που προειδοποιούσε για την παρουσία drone στα βόρεια της περιοχής Τουλτσέα από την Γενική Επιθεώρηση Έκτακτων Αναγκών της χώρας κατ’ απαίτηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο AGERPRES.
Το drone δεν μπήκε εν τέλει στον εναέριο χώρο και ο συναγερμός έληξε στις 17:30, μετά από μια ώρα επιφυλακής και παρακολούθησης.
Μετά από λίγο ρωσικό drone πέταξε πάνω από τη Ρουμανία
Στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) δύο Eurofighter Typhoon, ένα που ανήκει στην γερμανική αεροπορία και ένα της ισπανικής, σηκώθηκαν από την 57η ρουμανική αεροπορική βάση, Μιχαήλ Κογκαλνιτσενάου, μετά από παρατήρηση ενός ακόμα drone που κινούνταν προς τον ρουμανικό εναέριο χώρο.
Eστάλη προειδοποίηση Ro – Alert, ξανά στα βόρεια της περιοχής Τουλτσέα από την Γενική Επιθεώρηση Έκτακτων Αναγκών της χώρας κατ’ απαίτηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
Εν τέλει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ρωσίας μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο και παρέμεινε για περίπου 20 – 25 λεπτά στην περιοχή, αποχωρώντας από διαφορετική επαρχία. Τα ευρωπαϊκά Eurofighter παρακολούθησαν την πορεία του drone όμως επέλεξαν να μην εμπλακούν και να μην καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από το FIR Βουκουρεστίου περίπου στις 18:30.
