Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 20:55

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία

Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την βάση τους στη Ρουμανία, αφότου τα ραντάρ της χώρας ανίχνευσαν δύο drones, με το ένα να εισέρχεται για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο του Βουκουρεστίου.

Μετά από επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη την Πέμπτη, τα ραντάρτ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας ανίχνευσαν την παρουσία ρωσικού drone πάνω από την ρουμανική επικράτεια. Στην πρώτη περίπτωση δύο F-16 σηκώθηκαν να παρακολουθήσουν και αν χρειαστεί να αναχαιτίσουν drone που κινούνταν πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Ταυτόχρονα στάλθηκε προειδοποίηση τύπου 112 (ονομάζεται RO – alert), που προειδοποιούσε για την παρουσία drone στα βόρεια της περιοχής Τουλτσέα από την Γενική Επιθεώρηση Έκτακτων Αναγκών της χώρας κατ’ απαίτηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο AGERPRES.

Το drone δεν μπήκε εν τέλει στον εναέριο χώρο και ο συναγερμός έληξε στις 17:30, μετά από μια ώρα επιφυλακής και παρακολούθησης.

Μετά από λίγο ρωσικό drone πέταξε πάνω από τη Ρουμανία

Στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) δύο Eurofighter Typhoon, ένα που ανήκει στην γερμανική αεροπορία και ένα της ισπανικής, σηκώθηκαν από την 57η ρουμανική αεροπορική βάση, Μιχαήλ Κογκαλνιτσενάου, μετά από παρατήρηση ενός ακόμα drone που κινούνταν προς τον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Eστάλη  προειδοποίηση Ro – Alert, ξανά  στα βόρεια της περιοχής Τουλτσέα από την Γενική Επιθεώρηση Έκτακτων Αναγκών της χώρας κατ’ απαίτηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Εν τέλει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ρωσίας μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο και παρέμεινε για περίπου 20 – 25 λεπτά στην περιοχή, αποχωρώντας από διαφορετική επαρχία. Τα ευρωπαϊκά Eurofighter παρακολούθησαν την πορεία του drone όμως επέλεξαν να μην εμπλακούν και να μην καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από το FIR Βουκουρεστίου περίπου στις 18:30.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;
Πολιτική 26.02.26

Υποκλοπές: Γιατί αρχίζει τώρα η ουσιαστική διερεύνηση του σκανδάλου – Για λογαριασμό ποιων λειτουργούσαν οι καταδικασθέντες;

Η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ήταν ιστορικής σημασίας. Η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών ανοίγει το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως για το ποιοι ήταν οι εντολείς των καταδικασθέντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
