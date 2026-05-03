Στη Νέα Υόρκη για την Ομογένεια η Δήμαρχος Λήμνου

Με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Δημάρχου Λήμνου, κ. Ελεονώρας Γεώργα, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς και μιας σειράς θεσμικών, αναπτυξιακών και εθιμοτυπικών συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Δήμαρχος υλοποίησε ένα συνεκτικό πρόγραμμα επαφών, δημόσιων παρεμβάσεων και συμμετοχής σε εκδηλώσεις με προσανατολισμό την εμβάθυνση της συνεργασίας του Δήμου Λήμνου με την ελληνική Ομογένεια και την ανάδειξη της Λήμνου ως τόπου με ισχυρή ταυτότητα, αναπτυξιακές προοπτικές και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η παρουσία της Δημάρχου στις κεντρικές εκδηλώσεις της Ομογένειας συνεχίστηκε το Σάββατο 25 Απριλίου με τη συμμετοχή της στο επίσημο gala της ελληνικής παρέλασης. Την Κυριακή 26 Απριλίου, έλαβε μέρος στην παρέλαση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης στην 5η Λεωφόρο, παρελαύνοντας με την Κοινότητα Τιμίου Σταυρού Μπρούκλιν.

Την Τρίτη 28 Απριλίου μεταξύ άλλων, η Δήμαρχος έγινε δεκτή από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο, προς τον οποίο εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για το πολυσχιδές και θεάρεστο έργο της Αρχιεπισκοπής, καθώς και για τον κομβικό ρόλο του Ιερού Κλήρου στη διατήρηση της σχέσης της Ομογένειας με την Ελλάδα, γεγονός που έγινε εμφανές καθ’ όλη τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, επισκέφθηκε το Λημνιακό Σπίτι, όπου οι Λημνιοί τη υποδέχθηκαν θερμά και της προσέφεραν τιμητική πλακέτα.

Σε δήλωσή της, η Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με την Ομογένεια και στην προβολή της Λήμνου ως τόπου με ισχυρή ιστορική φυσιογνωμία και σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές.

