Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Η σύνδεση του Δήμου Μετεώρων με την ομογένεια της Γερμανίας
Αυτοδιοίκηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 16:13

Η σύνδεση του Δήμου Μετεώρων με την ομογένεια της Γερμανίας

Η ενότητα έχει την ικανότητα να ξεπεράσει γεωγραφικά όρια και να προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα εκεί που είναι απαραίτητο.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη για τον Δήμο Μετεώρων και τις κοινωνικές του δομές, καθώς η συνεργασία με την ελληνική Ομογένεια στη Γερμανία αποφέρει καρπούς που συνδράμουν έμπρακτα στις ανάγκες των ευάλωτων συμπολιτών μας. Η «Γέφυρα Αλληλεγγύης», η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του επίσημου ταξιδιού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου και του Δημάρχου Μετεώρων κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου, αποδεικνύει την δύναμη της διεθνούς αλληλεγγύης και την ανάγκη για στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Αυτή τη φορά, ένα ολόκληρο φορτηγό με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα παραλήφθηκε για να ενισχύσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο «Ο Άγιος Παΐσιος». Τα αγαθά αυτά συγκεντρώθηκαν με αγάπη και αφοσίωση από την ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Νυρεμβέργη, υπό την καθοδήγηση του εφημερίου πατέρα Σωτηρίου Τσουρλή. Η αποστολή αυτή καλύπτει τις ανάγκες των δομών του Δήμου Μετεώρων για περισσότερους από δύο μήνες, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση σε όσους πλήττονται από τις οικονομικές δυσκολίες.

Η συνεισφορά των Ελλήνων ομογενών στη Γερμανία αναδεικνύει την αλληλεγγύη ως αξία που ενώνει την Ελληνική Διασπορά με την Πατρίδα, δημιουργώντας μια ισχυρή «Γέφυρα Αλληλεγγύης» που δεν γνωρίζει σύνορα.

Η σημασία της αλληλεγγύης για την τοπική κοινωνία

Η παραλαβή των αγαθών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Μετεώρων, κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ομογένειας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη ενώνει ανθρώπους και τόπους, ακόμη και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας. Η «Γέφυρα Αλληλεγγύης» που δημιουργήσαμε είναι ζωντανή και στηρίζει έμπρακτα τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας, επενδύοντας στην κοινωνική συνοχή, τη συνεργασία και τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς».

Η επίδραση στην κοινωνική δομή του Δήμου

Η συνεισφορά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ενισχύει τις κοινωνικές δομές του Δήμου Μετεώρων και παρέχει ουσιαστική στήριξη στους πολίτες που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Η παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αθανασίου Ρουστάνη, και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κ. Νίκου Τσιούκα, κατά τη διάρκεια της παραλαβής των αγαθών, υπογραμμίζει την ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια για τη στήριξη των δομών που φροντίζουν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, ο Δήμος Μετεώρων αποδεικνύει ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να επενδύσει στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς.

Η «Γέφυρα Αλληλεγγύης» συνεχίζει να ενώνει την Ελλάδα με τους Έλληνες του εξωτερικού και αναδεικνύει τη δύναμη της ενότητας και της συνεργασίας, που έχει την ικανότητα να ξεπεράσει γεωγραφικά όρια και να προσφέρει ανακούφιση και ελπίδα εκεί που είναι απαραίτητο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη συνεχίζει να είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι κοινότητες του Δήμου Μετεώρων, καθιστώντας την «Γέφυρα Αλληλεγγύης» όχι απλώς έναν σύνδεσμο, αλλά μια ουσιαστική και διαρκή σχέση αλληλοϋποστήριξης.

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/DimosMeteoron

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
