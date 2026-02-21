Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας (νότια), όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, διακρίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται στο βάθος, σε αυτό που περιγράφεται ως ρωσικό εργοστάσιο πυραύλων στην πόλη Βότκινσκ – οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα).

«Εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχθηκε επίθεση από drones. Προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», αναφέρει ο Μπρετσάλοφ σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Telegram.

Στόχος έγινε ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια πυραύλων στη Ρωσία, γράφουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης

🚨🚨🇷🇺—RUSSIA’S PRIMARY SOLID-FUEL ICBM FACILITY STRUCK AND THE MEDIA STILL WANTS US TO BELIEVE THIS IS UKRAINE DOING THIS THEMSELVES ??— The Votkinsk Machine Building Plant (VMZ) in the city of Votkinsk, in the Udmurt Republic of Russia was targeted tonight. VMZ is known… pic.twitter.com/GLdHCoTHLV — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) February 21, 2026

Ουκρανική σελίδα στην πλατφόρμα Telegram, η Realna Viyna, αναφέρει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εργοστασίου που κατασκευάζει ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Βότκινσκ της Ουντμουρτίας, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την πληγείσα περιοχή.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι πρόκειται για μια στρατηγική, κρατική αμυντική επιχείρηση και ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια πυραύλων στη Ρωσία.

❗️Just now, a strike was carried out on the production facility of Iskander operational-tactical missile systems in 🇷🇺Votkinsk, Udmurt Republic. It is reported that Flamingo cruise missiles were used for the strike. pic.twitter.com/rAk34fFVZX — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 20, 2026

Παράγει βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M μικρής εμβέλειας — που χρησιμοποιούνται συχνά σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας — και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να πλήξουν μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάνουν λόγο και για τον Ορέσνικ

Υπάρχει επίσης η υποψία, αναφέρουν οι ίδιες πηγές ότι το εργοστάσιο κατασκευάζει τον νέο ρωσικό διηπειρωτικό πύραυλο Ορέσνικ.

Κάτοικοι της Βότκινσκ ανέφεραν εκρήξεις κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και είπαν ότι η επιδρομή στόχευε το εργοστάσιο πυραύλων.