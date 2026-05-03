Την πλήρη αποκατάσταση γέφυρας ανακοίνωσε ο Δήμος Πηνειού

Η γέφυρα στη Γλύφα είναι ξανά ασφαλής και σε πλήρη λειτουργία, ανακοίνωσε σε ανάρτηση του ο Δήμος Πηνειού. «Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, δίνεται οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και αποκαθίσταται ένα κομβικό σημείο του οδικού δικτύου, ενισχύοντας την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την τοπική οικονομία του Δήμου Πηνειού» προσθέτει η ίδια δημοσίευση.

Η γέφυρα, που βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Λυγιά – Γλύφα – Παραλία Γλύφας, σύμφωνα με την ανάρτηση, «είχε υποστεί σημαντικές βλάβες, οι οποίες καθιστούσαν επισφαλή τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης, εξασφαλίζεται πλέον η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη συνοχή του οδικού δικτύου της περιοχής.

Η γέφυρα αποτελεί κομβικό σημείο για την τοπική οικονομία, καθώς εξυπηρετεί τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων και διευκολύνει την πρόσβαση στην παραλία της Γλύφας, ενισχύοντας την αγροτική ανάπτυξη, την τουριστική δραστηριότητα και την επισκεψιμότητα της περιοχής».

Δήμαρχος: Ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο με σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης ο Δήμαρχος Πηνειού, κ. Αλέξης Καστρινός. «Η ασφάλεια των πολιτών δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Παρεμβαίνουμε άμεσα όπου υπάρχουν προβλήματα και δίνουμε λύσεις σε υποδομές που για χρόνια παρέμεναν σε κακή κατάσταση», σχολίασε.

Αναφερόμενος στη γέφυρα στη Γλύφα, υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο με σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές, που σέβεται τις ανάγκες των κατοίκων του και επενδύει στην καθημερινότητά τους.