Την πλήρη αποκατάσταση γέφυρας ανακοίνωσε ο Δήμος Πηνειού
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα της Γλύφας όπως επισήμως γνωστοποίησε η δημοτική Αρχή.
Η γέφυρα στη Γλύφα είναι ξανά ασφαλής και σε πλήρη λειτουργία, ανακοίνωσε σε ανάρτηση του ο Δήμος Πηνειού. «Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, δίνεται οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και αποκαθίσταται ένα κομβικό σημείο του οδικού δικτύου, ενισχύοντας την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την τοπική οικονομία του Δήμου Πηνειού» προσθέτει η ίδια δημοσίευση.
Η γέφυρα, που βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Λυγιά – Γλύφα – Παραλία Γλύφας, σύμφωνα με την ανάρτηση, «είχε υποστεί σημαντικές βλάβες, οι οποίες καθιστούσαν επισφαλή τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης, εξασφαλίζεται πλέον η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη συνοχή του οδικού δικτύου της περιοχής.
Η γέφυρα αποτελεί κομβικό σημείο για την τοπική οικονομία, καθώς εξυπηρετεί τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων και διευκολύνει την πρόσβαση στην παραλία της Γλύφας, ενισχύοντας την αγροτική ανάπτυξη, την τουριστική δραστηριότητα και την επισκεψιμότητα της περιοχής».
Δήμαρχος: Ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο με σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές
Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης ο Δήμαρχος Πηνειού, κ. Αλέξης Καστρινός. «Η ασφάλεια των πολιτών δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Παρεμβαίνουμε άμεσα όπου υπάρχουν προβλήματα και δίνουμε λύσεις σε υποδομές που για χρόνια παρέμεναν σε κακή κατάσταση», σχολίασε.
Αναφερόμενος στη γέφυρα στη Γλύφα, υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς έναν Δήμο με σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές, που σέβεται τις ανάγκες των κατοίκων του και επενδύει στην καθημερινότητά τους.
- Δύο μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διασχίσουν τη Μάγχη
- Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Στο νυχτερινό κέντρο της Ιουλίας Καλλιμάνη – Ποιο τραγούδι του αφιέρωσε εκείνη
- Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
- Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
- Τι σημαίνει η αύξηση του επιπέδου τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Κοστιούκ: Θρίαμβος με πολιτικό βάρος στη Μαδρίτη και παγωμένη ατμόσφαιρα στον τελικό με την Αντρέεβα
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης 13χρονη από ανήλικη – Την έριξε στο οδόστρωμα και την κλώτσαγε
- «Η φωνή του ταυτίστηκε με τον Θρύλο» – Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Στάθη Γαβάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις