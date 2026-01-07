Επέκταση Γέφυρας Αλυκής στην Πάρο

Ο Δήμος Πάρου ενημερώνει τους πολίτες ότι προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Επέκταση Γέφυρας Αλυκής» προϋπολογισμού 91.129,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.). .

Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Πάρου, για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και της Κοινότητας για περισσότερο από δέκα χρόνια. Το έργο αφορά την επέκταση της γέφυρας Αλυκής, τη διευθέτηση του υφιστάμενου ρέματος και την αποκατάσταση του δημοτικού δρόμου στην περιοχή, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αντιπλημμυρική προστασία και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο του έργου όπως προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες παρεμβάσεις σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Δήμου Πάρου:

Εκσκαφές θεμελίων και διαμόρφωσης της κοίτης του ρέματος.

Κατασκευή θεμελίων.

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον της κολώνας της ΔΕΔΔΗΕ.

Διευθέτηση του ρέματος με χρήση συρματοκιβωτίων, με εσωτερική πλήρωση από χαλίκι (σεραζανέτια), στο κυρίως τμήμα.

Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση της εντός οικισμού δημοτικής οδού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στα σημεία με υψομετρικές διαφορές, για την προστασία και την ασφάλεια του κοινού.

«Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να δώσει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά στην υλοποίηση έργων ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών» προσθέτει η ανακοίνωση.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Πάρου