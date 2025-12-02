Κατέρρευσε γέφυρα στον Ταύρο – Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια
Γέφυρα κατέρρευσε στον Ταύρο, σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η κατάρρευση γέφυρας στον Ταύρο και πιο συγκεκριμένα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, το περασμένο Σάββατο.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ το σημείο στο ρεύμα προς Προφήτη Δανιήλ παραμένει κλειστό.
Η κατάρρευση γέφυρας στον Ταύρο
Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η γέφυρα υποχώρησε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης.
Η πτώση της προκάλεσε ανάφλεξη, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς κάτω από τη γέφυρα περνούν καλώδια υψηλής τάσης.
Η περιοχή είναι βιομηχανική και, ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν κινούνταν πεζοί ή οχήματα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και η στατικότητα του υπόλοιπου οδικού δικτύου.
