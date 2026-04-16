Δήμοι ένωσαν δυνάμεις για την αποκατάσταση της γέφυρας Δενδροποτάμου
Διαδημοτική συνεργασία για την αποκατάσταση της γέφυρας Δενδροποτάμου, μεταξύ των δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Κορδελιού-Ευόσμου.
Στα σκαριά η εκτεταμένη αποκατάσταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση της γέφυρας της Λεωφόρου Δενδροποτάμου, με την υπογραφή στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Λεωφόρου Δενδροποτάμου», μεταξύ των Δήμων Αμπελοκήπων–Μενεμένης και Κορδελιού–Ευόσμου και της aναπτυξιακής νομού Θεσσαλονίκης.
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Κορδελιού–Ευόσμου Ελευθέριος Αλεξανδρίδης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναπτυξιακής Θωμάς Βράνος.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.090.000 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα «Υποδομών και Μεταφορών» και αφορά την εκτεταμένη αποκατάσταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση της γέφυρας της Λεωφόρου Δενδροποτάμου, η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια των δύο Δήμων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- αντικατάσταση και στεγάνωση του καταστρώματος,
- ανακατασκευή του συστήματος απορροής ομβρίων,
- ενίσχυση και επισκευή του φέροντος οργανισμού,
- αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας,
- αντικατάσταση αρμών διαστολής και εφεδράνων,
- αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε δύο φάσεις: την εκπόνηση των οριστικών μελετών και την κατασκευή, με συνολική διάρκεια 24 μήνες.
Η παρέμβαση στη γέφυρα της Λεωφόρου Δενδροποτάμου κρίνεται επιτακτική, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης καθώς:
- Η υφιστάμενη γέφυρα παρουσιάζει σημαντικές φθορές στον φέροντα οργανισμό της, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των πολιτών.
- Πρόκειται για κρίσιμη οδική αρτηρία που εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο όγκο κυκλοφορίας μεταξύ των δύο Δήμων.
- Η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
- Η αποκατάσταση των υποδομών συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής οικονομίας και στη διασύνδεση περιοχών με έντονη κοινωνική και εμπορική δραστηριότητα.
- Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και αναβάθμισης των αστικών υποδομών της δυτικής Θεσσαλονίκης.
