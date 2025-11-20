newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
Αυτοδιοίκηση 20 Νοεμβρίου 2025 | 12:15

Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε χθες 19 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο γραφείο του, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης, μαζί με τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της  ΚΕΔΕ.

Κατά τη συνάντηση παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής το ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Το ψήφισμα συγκεντρώνει τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των Δήμων της χώρας, με έμφαση στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στη χρηματοδότηση, στη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και στην ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν το καθημερινό έργο των Δήμων.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε τη χαρά του για τη παρουσία τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει πάψει ποτέ να θεωρεί τους αυτοδιοικητικούς «συναδέλφους» του, ενώ σημείωσε ότι αποτελεί τιμή για τη Βουλή η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του Προέδρου του. Συνεχίζοντας, τόνισε: «παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες τις οποίες προτίθεμαι να αξιοποιήσω στο έπακρον». Αναφερόμενος στα ζητήματα που τέθηκαν, επεσήμανε ότι «δεν χρειαζόταν πολύς χρόνος για να πειστώ, καθώς γνωρίζω από πρώτο χέρι, μέσα από τη θητεία μου ως Δήμαρχος Αθηναίων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι». Διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει την ομόφωνη εξουσιοδότηση να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Κλείνοντας, κάλεσε τους αιρετούς «να νιώθουν τη Βουλή ως δεύτερο σπίτι τους».

Ο κ. Κυρίζογλου, λαμβάνοντας τον λόγο, υπογράμμισε ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποιεί τις θεσμικές της επισκέψεις ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026». Σχολίασε ότι η αντιπροσωπεία βρίσκεται «σε ένα οικείο περιβάλλον», συνομιλώντας, όπως είπε, με έναν άνθρωπο που «μας καταλαβαίνει, έναν δικό μας αυτοδιοικητικό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος των Δήμων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής «για την υποδοχή και για την κατανόηση που έδειξε στα προβλήματά μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατόπιν ενημέρωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Βουλής για την ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου, η παρουσία των αιρετών στη Βουλή και το συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ -Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ- Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ: Αμπατζόγλου Θεόδωρος – Δήμαρχος Αμαρουσίου, Δανιηλίδης Σίμος – Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Ραβιόλος Ελευθέριος – Δήμαρχος Καρύστου, Τσιάκος Βασίλειος – Δήμαρχος Καρδίτσας, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Μπαρμπάκος Ευάγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και Τεντόμας Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων.

Συνάντηση της ΚΕΔΕ και στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, συναντήθηκε στα γραφεία της ΝΔ με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής κ. Κ. Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος με σκοπό να παρουσιάσει τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ειδικότερα την αναγκαία αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στο ύψος των 4,5 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για τους Δήμους, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026. Το ίδιο θα πράξει η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Εκ μέρους της εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Λάζαρος Κυρίζογλου – Πρόεδρος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Α΄ Αντιπρόεδρος, Γιώργος Παπαναστασίου –  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Βασίλης Τσιάκος, Λευτέρης Ραβιόλος, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Βαγγέλης Μπαρμπάκος, Χρήστος Τεντόμας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Σας καλούμε, ως κυβερνών κόμμα, να ανταποκριθείτε στα δίκαια αιτήματά μας, προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απρόσκοπτα και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες».

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ παρουσίασε με σαφήνεια το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΚΕΔΕ: Η πραγματική εικόνα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)

Η ΚΕΔΕ υπενθύμισε ότι οι ΚΑΠ αποτελούν τον βασικό πυλώνα των τακτικών εσόδων των Δήμων, καλύπτοντας λειτουργικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες μικρής κλίμακας. Η κάθετη μείωση των χρηματοδοτήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την πανδημία και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, έχουν δημιουργήσει τεράστια οικονομικά κενά, τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ:

  • Οι ΚΑΠ υπολείπονται ακόμη κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω μισθολογικού κόστους, ενέργειας και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Οι πολιτικές και θεσμικές διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή επανέλαβε την πάγια θέση της για:

  • Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων για λειτουργία και αρμοδιότητες.
  • Θεσμικό εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των Δήμων.
  • Ενίσχυση των Δήμων με αναγκαίο προσωπικό.
  • Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τις Τοπικές Υποδομές.
  • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών, Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.
  • Ισότιμη συμμετοχή στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων.
  • Αναβάθμιση σχολικών μονάδων.
  • Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων.
  • Αναγνώριση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην πολεοδομική πολιτική.
  • Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων.
  • Ενίσχυση του τοπικού Κοινωνικού Κράτους.
  • Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
  • Αντιμετώπιση του δημογραφικού.
  • Νέα εθνική ενεργειακή πολιτική.
  • Αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.
  • Συμμετοχή στη διαχείριση μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών.
  • Θεσμοθέτηση Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.
  • Ενίσχυση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
  • Τουριστική ανάπτυξη.
  • Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία.

*πηγή φωτογραφιών: Βουλή των Ελλήνων-ΚΕΔΕ

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Εξεταστική Επιτροπή 20.11.25

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»

Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι ο Φραπές, «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι»

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή
Τα μέτρα για οπλοκατοχή 20.11.25

Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξειδίκευσε τα μέτρα ενάντια στην οπλοκατοχή - Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα έρθουν στη Βουλή τις επόμενες δύο εβδομάδες

Σύνταξη
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
