Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδράζει το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για να αποφασίσει οριστικά πως θα κατανεμηθεί η τελευταία για το 2025 και έκτακτη χρηματοδότηση των 105 εκατομμυρίων ευρώ που διεκδίκησε για κατάφερε για λογαριασμό των Δήμων μελών της.

Στην επιστολή του προς τους Δημάρχους ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η αλλαγή του μοντέλου κατανομής των Κ.Α.Π. που εφαρμόστηκε από τις αρχές του 2024 μετά από προσωπική μου εισήγηση και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου του Βόλου του 2022, ευνόησε καταρχήν τους 278 από τους 332 δήμους της χώρας. Μικροί και μεσαίου μεγέθους ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι, είδαν να αυξάνονται σημαντικά τα έσοδα τους που προέρχονταν από τους ΚΑΠ. Την ίδια στιγμή, 54 αστικοί Δήμοι, οι μεγαλύτεροι πληθυσμιακά δήμοι της χώρας, δεν έλαβαν καμία επιπλέον χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι και αυτών τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατακόρυφα, γιατί ως ΚΕΔΕ αποφασίσαμε να αναδείξουμε έμπρακτα την αρχή της αλληλεγγύης προς τους μικρότερους κι οικονομικά ασθενέστερους δήμους της χώρας.

Αυτό το νέο μοντέλο κατανομής των Κ.Α.Π. εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από το 2024 ως σήμερα και δεν πρόκειται να αλλάξει , εκτός αν αυτό αποφασιστεί στο μέλλον από το ανώτατο όργανο διοίκησης της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού , που είναι το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε..

Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, θεωρώ υποχρέωση μου να βάλω πάνω από όλα την ενότητα του θεσμού μας και στο πλαίσιο αυτό, συγκαλώ την προσεχή Τετάρτη 19

Νοεμβρίου, στις 13.00, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με φυσική παρουσία με εισήγηση να ανακληθεί απόφαση που ελήφθη στο Δ.Σ. της 12ης Νοεμβρίου, η οποία όριζε το ποσοστό κατανομής 70-30 (για μικρούς και μεγάλους δήμους) της έκτακτης επιχορήγησης (και όχι ΚΑΠ) ύψους 105 εκ. Ευρώ που δόθηκε από το ΥΠΕΣ.

Η ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης υπηρετεί αποκλειστικά το στόχο της ενότητας της αυτοδιοίκησης και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι 54 αστικοί δήμοι πράγματι αντιμετωπίζουν οξύ οικονομικό πρόβλημα και αδυναμία να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος μισθοδοσίας.

Για μια ακόμη φορά δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς τους μικρότερους σε μέγεθος δήμους, ανακαλώντας μια απόφαση, που τονίζω αφορούσε την κατανομή της μιας και μόνον πρόσφατης έκτακτης χρηματοδότησης (105 εκ. ευρώ) και σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούσε το μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ .

Η σύγκληση του έκτακτου Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου πέραν από πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης και ενότητας, αποτελεί κι απάντηση ευθύνης απέναντι στους λίγους ευτυχώς που προσπάθησαν τις προηγούμενες ημέρες να εκμεταλλευθούν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι Δήμοι μας, για να θορυβήσουν και να εξυπηρετήσουν προσωπικές τους επιδιώξεις».

Η επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ