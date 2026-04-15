Πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου ξαφνιάζοντας τους επιβαίνοντες, αλλά χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η ψυχραιμία που έδειξε ο συνταξιούχος αστυνομικός στάθηκε σωτήρια τόσο για τον ίδιο όσο και για τη σύζυγό του που επέβαινε στο όχημα. Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν το ζευγάρι κινούνταν με κατεύθυνση από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Κοντά στον Αποσελέμη, περνώντας κάτω από τη γέφυρα που υπάρχει στο σημείο, ένας δυνατός θόρυβος τους σόκαρε.

«Νόμιζα ότι έσκασε πύραυλος»

«Για να καταλάβετε πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος, στην αρχή νόμιζα ότι έσκασε κάποιος πύραυλος και κάποιο θραύσμα από τον πόλεμο στο Ιράν έσκασε στον ουρανό του αυτοκινήτου. Τόσο δυνατός ήταν», είπε ο ίδιος.

Και πρόσθεσε: «Η γυναίκα μου ταράχτηκε, φοβήθηκε, αλλά εγώ έπρεπε να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Δεν μπορούσα στο σημείο όπου βρισκόμουν να σταματήσω για να δω τι ζημιά» αναφέρει, για να προσθέσει ότι «μέσα στην ατυχία μας, σταθήκαμε τυχεροί. Αν ο μεγάλος όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

Έπειτα από λίγο, κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του και να δει τι έχει συμβεί: «Είχε χτυπηθεί ο ουρανός του αυτοκινήτου, στην πίσω δεξιά πλευρά. Η ζημιά υπολογίζω ότι είναι περίπου 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοτωθεί, ή να σκοτωθεί κάποιος άλλος διερχόμενος οδηγός, εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα».

Ο οδηγός πήγε αμέσως στην τροχαία ΒΟΑΚ όπου και ενημέρωσε τους τροχονόμους και τους γνωστοποίησε και εγγράφως το περιστατικό, ενώ ζήτησε και πήρε τα έγγραφα που ήθελε, προκειμένου να βρει το δίκιο του, αλλά και να πιέσει για να δοθεί λύση.

«Το ίδιο βράδυ δεν μπορούσα να ησυχάσω. Πήγα και πάλι στο σημείο αυτό. Πάρκαρα το όχημά μου και με τα πόδια έκανα την έρευνά μου. Στην άκρη του δρόμου βρήκα το μεγάλο κομμάτι τσιμέντο που είχε αποκολληθεί από τη γέφυρα».

Την επόμενη ημέρα ο ίδιος πήγε στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης για να ενημερώσει αλλά και να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματά του.

«Με έστειλαν στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Από εκεί μου είπαν ότι το συγκεκριμένο τμήμα, δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, αλλά του ΟΑΚ. Πήγα κι εκεί, μου ζήτησαν δικαιολογητικά, αποδείξεις κοκ. Όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο δικηγόρος μου, Αντώνης Επιτροπάκης. Θα πάμε μαζί να τα καταθέσουμε, εάν δεν δοθεί λύση, θα προχωρήσουμε σε αγωγή» τόνισε καταληκτικά ο οδηγός.